Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Как выстроить доверительные отношения с ребенком и стать для него авторитетом

05.11.2021

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта «Супермама»-4 Дмитрий Карпачев обратился к родителям с советом по правилам установления родительского авторитета.

Дмитрий Карпачев

Больше по теме: Какие качества должны быть у супермамы ― интервью с Анастасией Приходько

Дмитрий Карпачев в своем Instagram перечислил список правил, необходимых для налаживания взаимопонимания и авторитета родителей  перед ребенком.

«Часто встречаю жалобы родителей подростков, что те их не уважают, не слушают, не просят совета. Как вернуть свой авторитет? Но стоит понимать, что сложнее всего — вернуть то, чего не было. Поэтому о выстраивании доверительных отношений и формировании родительского авторитета думать нужно ещё задолго до того, как дети вступят в подростковый возраст», ― подчеркнул Дмитрий Карпачев.

Что делать, чтобы стать авторитетом для своего ребёнка:

  • Уважать его мнение. Если вы будете делать это, то и ребёнок, в свою очередь, будет уважать вас.
  • Быть примером для подражания. И не на словах, а на деле. Чтобы ребёнок вами гордился, нужно ставить для себя амбициозные цели и достигать их.
  • Понимать разницу между советами и нотациями, диалогом и спором. Не относиться к ребёнку, как к подчинённому.
  • Стараться не давать пустых обещаний. А если уж так получилось, что выполнить обещанное вы не можете, то извиниться и объяснить, почему это произошло.
  • Не обманывать! То, что дети чувствуют ложь и фальшь, — не миф. Они очень чутко улавливают, когда взрослые пытаются увильнуть от правдивого ответа.
  • Быть помощником, а не надзирателем. Вмешиваться в ситуацию тогда, когда вас попросят.
  • Давать свободу — для мнения, решений и действий. Не душить ребёнка гиперопекой и не взращивать в нём инфантилизм.

Эксперт подчеркнул, что это простые и одновременно сложные правила. Но если родители будут их учитывать в воспитании своего ребёнка, то проблем с доверительным общением и родительским авторитетом будет значительно меньше.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Дмитрий Карпачев (@karpachoff)

Напомним, психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить