Как выстроить доверительные отношения с ребенком и стать для него авторитетом

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии и ведущий проекта «Супермама»-4 Дмитрий Карпачев обратился к родителям с советом по правилам установления родительского авторитета.

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Дмитрий Карпачев в своем Instagram перечислил список правил, необходимых для налаживания взаимопонимания и авторитета родителей перед ребенком.

«Часто встречаю жалобы родителей подростков, что те их не уважают, не слушают, не просят совета. Как вернуть свой авторитет? Но стоит понимать, что сложнее всего — вернуть то, чего не было. Поэтому о выстраивании доверительных отношений и формировании родительского авторитета думать нужно ещё задолго до того, как дети вступят в подростковый возраст», ― подчеркнул Дмитрий Карпачев.

Что делать, чтобы стать авторитетом для своего ребёнка:

Уважать его мнение. Если вы будете делать это, то и ребёнок, в свою очередь, будет уважать вас.

Быть примером для подражания. И не на словах, а на деле. Чтобы ребёнок вами гордился, нужно ставить для себя амбициозные цели и достигать их.

Понимать разницу между советами и нотациями, диалогом и спором. Не относиться к ребёнку, как к подчинённому.

Стараться не давать пустых обещаний. А если уж так получилось, что выполнить обещанное вы не можете, то извиниться и объяснить, почему это произошло.

Не обманывать! То, что дети чувствуют ложь и фальшь, — не миф. Они очень чутко улавливают, когда взрослые пытаются увильнуть от правдивого ответа.

Быть помощником, а не надзирателем. Вмешиваться в ситуацию тогда, когда вас попросят.

Давать свободу — для мнения, решений и действий. Не душить ребёнка гиперопекой и не взращивать в нём инфантилизм.

Эксперт подчеркнул, что это простые и одновременно сложные правила. Но если родители будут их учитывать в воспитании своего ребёнка, то проблем с доверительным общением и родительским авторитетом будет значительно меньше.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дмитрий Карпачев (@karpachoff)

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