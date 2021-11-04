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«Супермама» 4 сезон випуск 24 від 04.11.2021: Як виховує дітей відповідальна мама Анжеліка?

04.11.2021

4 листопада на телеканалі СТБ виходить 24 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як склалося сімейне життя відповідальної мами Анжеліки і хто переміг на шостому тижні. Що буде у 24 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 24 від 04.11.2021: Як виховує дітей відповідальна мама Анжеліка?

Супермама 4 сезон 24 випуск присвячений відповідальній мамі Анжеліці. Також учасниці Супермами 4 у 24 випуску дізнаються ім'я переможниці.

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Анжеліка виховує 10-місячну доньку Моніку. З чоловіком вони знайомі ще зі школи, їхній сім’ї 5 років. Чоловік заробляє на всю сім’ю ― має два бізнеси. Анжеліка дбає про домашній затишок і стерилізує все навколо Моніки. Вона вважає себе супермамою, бо вони з чоловіком купують для доньки все найкраще.

У 24 випуску реаліті «Супермама»-4 від 04.11.2021 ми дізнаємося:

  • Як почалося знайомство із життям Анжеліки? Що з її історії шокувало мам?
  • Який режим у доньки героїні?
  • Які речі та іграшки купує Анжеліка? Що насторожило мам?
  • Чому самореалізація героїні викликала бурхливе обговорення?
  • Чим ставлення Анжеліки до чоловіка обурило учасниць? І що стало відомо під час вечері?
  • Які поради дав відповідальній мамі Дмитро Карпачов?
  • І хто переміг у 24 випуску «Супермами»-4?

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