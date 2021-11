4 листопада на телеканалі СТБ виходить 24 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як склалося сімейне життя відповідальної мами Анжеліки і хто переміг на шостому тижні. Що буде у 24 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Відповідальна мама, експацанка, мама-красуня та широко обізнана мама ― учасниці шостого тижня

Анжеліка виховує 10-місячну доньку Моніку. З чоловіком вони знайомі ще зі школи, їхній сім’ї 5 років. Чоловік заробляє на всю сім’ю ― має два бізнеси. Анжеліка дбає про домашній затишок і стерилізує все навколо Моніки. Вона вважає себе супермамою, бо вони з чоловіком купують для доньки все найкраще.

У 24 випуску реаліті «Супермама»-4 від 04.11.2021 ми дізнаємося:

