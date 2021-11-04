4 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 24 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как сложилась семья ответственной мамы Анжелики и кто победил на шестой неделе. Что будет в 24 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 24 от 04.11.2021: Как воспитывает детей ответственная мама Анжелика? Супермама 4 сезон 24 выпуск посвящен ответственной маме Анжелике. Также участницы Супермамы 4 в 24 выпуске узнают имя победительницы.

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Анжелика воспитывает 10-месячную дочь Монику. С мужем они знакомы еще со школы, их семье 5 лет. Муж зарабатывает на всю семью ― у него два бизнеса. Анжелика заботится о домашнем уюте и стерилизует все вокруг Моники. Она считает себя супермамой, потому что они с мужем покупают для дочери все самое лучшее.

В 24 выпуске реалити «Супермама»-4 от 04.11.2021 мы узнаем:

Как началось знакомство с жизнью Анжелики? Что из ее истории шокировало мам?

Какой режим у дочки героини?

Какие вещи и игрушки покупает Анжелика? Что насторожило мам?

Почему самореализация героини вызвала бурное обсуждение?

Чем отношение Анжелики к мужу вызвало возмущение участниц? И что стало известно во время ужина?

Какие советы дал ответственной маме Дмитрий Карпачев?

И кто победил в 24 выпуске «Супермамы»-4?

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