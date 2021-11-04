«Супермама» 4 сезон выпуск 24 от 04.11.2021: Как воспитывает детей ответственная мама Анжелика?
4 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 24 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как сложилась семья ответственной мамы Анжелики и кто победил на шестой неделе. Что будет в 24 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.
Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 24 от 04.11.2021: Как воспитывает детей ответственная мама Анжелика?
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Анжелика воспитывает 10-месячную дочь Монику. С мужем они знакомы еще со школы, их семье 5 лет. Муж зарабатывает на всю семью ― у него два бизнеса. Анжелика заботится о домашнем уюте и стерилизует все вокруг Моники. Она считает себя супермамой, потому что они с мужем покупают для дочери все самое лучшее.
В 24 выпуске реалити «Супермама»-4 от 04.11.2021 мы узнаем:
- Как началось знакомство с жизнью Анжелики? Что из ее истории шокировало мам?
- Какой режим у дочки героини?
- Какие вещи и игрушки покупает Анжелика? Что насторожило мам?
- Почему самореализация героини вызвала бурное обсуждение?
- Чем отношение Анжелики к мужу вызвало возмущение участниц? И что стало известно во время ужина?
- Какие советы дал ответственной маме Дмитрий Карпачев?
- И кто победил в 24 выпуске «Супермамы»-4?