«Супермама» 4 сезон випуск 21 від 01.11.2021: Як виховує дітей мама-красуня Олена?
1 листопада на телеканалі СТБ виходить 21 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, хто змагатиметься за звання супермами цього тижня і яку сім’ю створила мама-красуня Олена, яка вирішила приховати свого чоловіка. Що буде у 21 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 21 від 01.11.2021: Як виховує дітей мама-красуня Олена?
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Олена виховує півторарічну доньку Мирославу і живе з впливовим та відомим чоловіком, про якого відмовилася говорити. Героїня розповіла, що вони наймають няню для дитини і не відмовляють собі в утісі подорожувати й відпочивати. За словами Олени, вони можуть витрачати до 3 тисяч доларів на харчування на місяць. Вона вважає себе супермамою, бо дуже гарна, молода, розумна і виховує доньку такою, як вона сама.
У 21 випуску реаліті «Супермама»-4 від 01.11.2021 ми дізнаємося:
- Чим здивувала героїня, коли запросила інших мам до себе додому?
- У якій квартирі мешкає мама-красуня? І з чого почалося знайомство з її життям?
- Чому Олена почала робити пластичні операції?
- Як героїня займається дочкою, якщо з нею постійно няня?
- Що учасниці побачили на кухні мами-красуні?
- Як Олена самореалізувалася?
- Що героїня розповіла під час вечері про свій шлюб? Чому учасниці не знайшли жодних слідів чоловіка в її квартирі?
- Як пройшла розмова Олени з Дмитром Карпачовим, і що він їй порадив?