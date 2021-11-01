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«Супермама» 4 сезон випуск 21 від 01.11.2021: Як виховує дітей мама-красуня Олена?

01.11.2021

1 листопада на телеканалі СТБ виходить 21 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, хто змагатиметься за звання супермами цього тижня і яку сім’ю створила мама-красуня Олена, яка вирішила приховати свого чоловіка. Що буде у 21 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 21 від 01.11.2021: Як виховує дітей мама-красуня Олена?

Супермама 4 сезон 21 випуск: Як займається сім'єю мама-красуня Олена? Хто займається вихованням дочки Олени? Яка роль чоловіка Олени у їхній сім'ї?

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Олена виховує півторарічну доньку Мирославу і живе з впливовим та відомим чоловіком, про якого відмовилася говорити. Героїня розповіла, що вони наймають няню для дитини і не відмовляють собі в утісі подорожувати й відпочивати. За словами Олени, вони можуть витрачати до 3 тисяч доларів на харчування на місяць. Вона вважає себе супермамою, бо дуже гарна, молода, розумна і виховує доньку такою, як вона сама.

У 21 випуску реаліті «Супермама»-4 від 01.11.2021 ми дізнаємося:

  • Чим здивувала героїня, коли запросила інших мам до себе додому?
  • У якій квартирі мешкає мама-красуня? І з чого почалося знайомство з її життям?
  • Чому Олена почала робити пластичні операції?
  • Як героїня займається дочкою, якщо з нею постійно няня?
  • Що учасниці побачили на кухні мами-красуні?
  • Як Олена самореалізувалася?
  • Що героїня розповіла під час вечері про свій шлюб? Чому учасниці не знайшли жодних слідів чоловіка в її квартирі?
  • Як пройшла розмова Олени з Дмитром Карпачовим, і що він їй порадив?

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