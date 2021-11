1 листопада на телеканалі СТБ виходить 21 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, хто змагатиметься за звання супермами цього тижня і яку сім’ю створила мама-красуня Олена, яка вирішила приховати свого чоловіка. Що буде у 21 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Відповідальна мама, експацанка, мама-красуня та широко обізнана мама ― учасниці шостого тижня

Олена виховує півторарічну доньку Мирославу і живе з впливовим та відомим чоловіком, про якого відмовилася говорити. Героїня розповіла, що вони наймають няню для дитини і не відмовляють собі в утісі подорожувати й відпочивати. За словами Олени, вони можуть витрачати до 3 тисяч доларів на харчування на місяць. Вона вважає себе супермамою, бо дуже гарна, молода, розумна і виховує доньку такою, як вона сама.

У 21 випуску реаліті «Супермама»-4 від 01.11.2021 ми дізнаємося:

