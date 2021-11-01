«Супермама» 4 сезон выпуск 21 от 01.11.2021: Как воспитывает детей мама-красотка Елена?
1 ноября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 21 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, кто посостязается за звание супермамы на этой неделе и какую семью создала мама-красотка Елена, скрывающая своего мужа. Что будет в 21 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.
Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 21 от 01.11.2021: Как воспитывает детей мама-красотка Елена?
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Елена воспитывает полуторагодовалую дочь Мирославу и живет с влиятельным и известным мужем, о котором отказалась говорить. Героиня рассказала, что они нанимают няню для ребенка и не отказывают себе в удовольствии путешествовать и отдыхать. По словам Елены, ее семья может тратить до 3 тысяч долларов на питание в месяц. Она считает себя супермамой, потому что очень красивая, молодая, умная и воспитывает такую же дочь.
В 21 выпуске реалити «Супермама»-4 от 01.11.2021 мы узнаем:
- Чем удивила героиня, когда пригласила других мам к себе домой?
- В какой квартире живет мама-красотка? И с чего началось знакомство с ее жизнью?
- Почему Елена начала делать пластические операции?
- Как героиня занимается дочерью, если с ней постоянно няня?
- Что участницы увидели на кухне у мамы-красотки?
- Как Елена самореализовалась?
- Что Лена рассказала во время ужина об отношениях с мужем? Почему участницы не нашли никаких следов мужчины в ее квартире?
- Как прошел разговор Елены с Дмитрием Карпачевым, и что он посоветовал ей?