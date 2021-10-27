27 жовтня на телеканалі СТБ виходить 19 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як виховує двох синів мама-одиначка Діана. Що буде в 19 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 19 від 27.10.2021: Як виховує дітей єврейська мама Діана? Супермама 4 сезон 19 випуск: Як виховує синів єврейська мати Діана? Які стосунки у Діани із синами через розлучення з чоловіком?

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Одеситка Діана розлучена і сама виховує двох синів у єврейських традиціях, при цьому водить на всілякі гуртки. Вона вважає себе строгою мамою: діти повинні знати межі та слухатися її. Діана каже, що вона супермама, бо виховує синів у любові, повазі та вдячності до мами.

У 19 випуску реаліті «Супермама»-4 від 27.10.2021 ми дізнаємося:

З чого розпочалося знайомство учасниць із дітьми Діани?

Як суперниці поставилися до єврейських традицій?

Які особливості стосунків у сім’ї героїні викликали обурення в супермам?

Що конкурентки та Дмитро Карпачов сказали про підготовку дітей до війни за Ізраїль?

Як пройшло особисте спілкування учасниць з дітьми? Що вони розповіли про батьків?

Що насправді відбувалося в сімейному житті Діани?

Як пройшла розмова героїні з Дмитром Карпачовим? Що він їй порадив?

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