27 жовтня на телеканалі СТБ виходить 19 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, як виховує двох синів мама-одиначка Діана. Що буде в 19 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Одеситка Діана розлучена і сама виховує двох синів у єврейських традиціях, при цьому водить на всілякі гуртки. Вона вважає себе строгою мамою: діти повинні знати межі та слухатися її. Діана каже, що вона супермама, бо виховує синів у любові, повазі та вдячності до мами.

У 19 випуску реаліті «Супермама»-4 від 27.10.2021 ми дізнаємося:

