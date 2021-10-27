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«Супермама» 4 сезон выпуск 19 от 27.10.2021: Как воспитывает детей еврейская мама Диана?

27.10.2021

27 октября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 19 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, как воспитывает двоих сыновей мама-одиночка Диана. Что будет в 19 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 19 от 27.10.2021: Как воспитывает детей еврейская мама Диана?

Супермама 4 сезон 19 выпуск: Как воспитывает сыновей еврейская мама Диана? Какие отношения у Дианы с сыновьями из-за развода с мужем?

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Одесситка Диана в разводе и сама воспитывает двоих сыновей в еврейских традициях, при этом водит на всевозможные кружки. Она считает себя строгой мамой: дети должны знать границы и слушаться ее. Диана говорит, что она супермама, потому что воспитывает сыновей в любви, уважении и благодарности к маме.

В 19 выпуске реалити «Супермама»-4 от 27.10.2021 мы узнаем: 

  • С чего началось знакомство участниц с детьми Дианы?
  • Как соперницы отнеслись к еврейским традициям?
  • Какие особенности отношений в семье героини вызвали возмущение у супермам?
  • Что конкурентки и Дмитрий Карпачев сказали по поводу подготовки детей к войне за Израиль?
  • Как прошло личное общение участниц с детьми? Что они рассказали о родителях?
  • Что на самом деле происходило в семейной жизни Дианы? 
  • Как прошел разговор героини с Дмитрием Карпачевым? Что он ей посоветовал?

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