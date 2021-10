26 жовтня на телеканалі СТБ виходить 18 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, який спосіб життя веде сім’я мами без заморочок Віки. Що буде у 18 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

25-річна мама без заморочок Віка ― блогерка і популярна особистість. Вона вважає себе дівчиною без комплексів, у якій лише 50 кг ваги, а решта ― шарм та чарівність. Її чоловік Ігор на 15 років старший — дівчина зізнається, що вони мають бурхливі стосунки. Віка — мама 2-річної Поліни, якій вона дає свободу та можливість набивати шишки, та мачуха 12-річної доньки чоловіка Маші.

Героїня вважає себе супермамою, тому що вибирає материнство без заморочок ― що менше париться мама, то щасливіша її дитина.

У 18 випуску реаліті «Супермама»-4 від 26.10.2021 ми дізнаємося:

