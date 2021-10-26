«Супермама» 4 сезон випуск 18 від 26.10.2021: Як виховує дітей мама без заморочок Віка?
26 жовтня на телеканалі СТБ виходить 18 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, який спосіб життя веде сім’я мами без заморочок Віки. Що буде у 18 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 18 від 26.10.2021: Як виховує дітей мама без заморочок Віка?
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25-річна мама без заморочок Віка ― блогерка і популярна особистість. Вона вважає себе дівчиною без комплексів, у якій лише 50 кг ваги, а решта ― шарм та чарівність. Її чоловік Ігор на 15 років старший — дівчина зізнається, що вони мають бурхливі стосунки. Віка — мама 2-річної Поліни, якій вона дає свободу та можливість набивати шишки, та мачуха 12-річної доньки чоловіка Маші.
Героїня вважає себе супермамою, тому що вибирає материнство без заморочок ― що менше париться мама, то щасливіша її дитина.
У 18 випуску реаліті «Супермама»-4 від 26.10.2021 ми дізнаємося:
- Де живе Віка із сім’єю, і чим вона вразила суперниць з першої хвилини?
- Що героїня розповіла про бюджет сім’ї та бізнес чоловіка?
- Яка подія викликала обурення в інших мам?
- Учасниці спробували погодувати Поліну, але чим усе закінчилося?
- Що конкурентки знайшли на кухні у Віки?
- Як мама без заморочок самореалізувалася, і які стосунки в неї з падчеркою?
- Що Віка розповіла про стосунки та інтимне життя з чоловіком? Як на них впливає її минуле?
- Як пройшла урочиста вечеря, і що на ній дізналися супермами?
- Як Дмитро Карпачов оцінив спосіб життя Віки та які дав поради?