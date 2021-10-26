«Супермама» 4 сезон выпуск 18 от 26.10.2021: Как воспитывает детей мама без заморочек Вика?
26 октября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 18 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, какой образ жизни ведет семья мамы без заморочек Вики. Что будет в 18 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.
Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 18 от 26.10.2021: Как воспитывает детей мама без заморочек Вика?
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25-летняя мама без заморочек Вика ― блогер и популярная личность. Она считает себя девушкой без комплексов, в которой всего 50 кг веса, а остальное ― шарм и обаяние. Ее муж Игорь на 15 лет старше — девушка признается, что у них бурные отношения. Вика — мама 2-летней Полины, которой она дает свободу и возможность набивать шишки, и мачеха 12-летней дочки мужа Маши.
Героиня считает себя супермамой, потому что выбирает материнство без заморочек ― чем меньше парится мама, тем счастливее ее ребенок.
В 18 выпуске реалити «Супермама»-4 от 26.10.2021 мы узнаем:
- Где живет Вика с семьей, и чем она поразила соперниц с первой минуты?
- Что героиня рассказала о бюджете семьи и бизнесе мужа?
- Какое событие вызвало возмущение у других мам?
- Участницы попытались покормить Полину, но чем все закончилось?
- Что конкурентки нашли на кухне у Вики?
- Как мама без заморочек самореализовалась, и какие отношения у нее с падчерицей?
- Что Вика рассказала об отношениях и интимной жизни с мужем? Как на них влияет ее прошлое?
- Как прошел торжественный ужин, и что на нем узнали супермамы?
- Как Дмитрий Карпачев оценил образ жизни Вики и какие дал советы?