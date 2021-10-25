25 жовтня на телеканалі СТБ виходить 17 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, хто бере участь у п’ятому тижні проєкту і як виховує дітей мама-бодибілдерка Катя. Що буде в 17 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 17 від 25.10.2021: Як виховує дітей бодибілдерка Катя? Супермама 4 сезон 17 випуск: Звідки у бодібілдерки Каті таке захоплення спортом? Якими особливостями виховання Катя здивувала інших учасниць супермама?

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32-річна Катя ― фітнес-тренерка і дієтологиня. Вона спортсменка, яка змагається в номінації фітнес-бікіні. 9 років живе з 37-річним чоловіком Сергієм. Світ Каті змінився, коли народилася дочка. Вона вважає Аню справжньою жінкою і хоче, щоб дівчинка стала такою ж привабливою, як і мама. Разом з донечкою Катя займається шопінгом, прищеплює їй любов до макіяжу і жіночого способу життя. Вона супермама, бо за всіма пунктами в неї галочки: сама пере, прибирає, займається домом і дитиною, приділяє час чоловікові і не «забиває на себе болт».

У 17 випуску реаліті «Супермама»-4 від 25.10.2021 ми дізнаємося:

З чого почалося знайомство учасниць із життям мами-бодибілдерки?

Як Дмитро Карпачов оцінив одержимість Каті спортом?

Чим похвалилася Катя відразу після знайомства?

Що супермами знайшли на кухні, поки героїня відійшла переодягнутися?

Що трапилося з Катею під час вагітності?

Що конкурентки дізналися про її особисте та інтимне життя?

Як пройшла урочиста вечеря, і яка правда відкрилася про героїню та її чоловіка?

Що порадив Каті Дмитро Карпачов під час особистого спілкування?

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