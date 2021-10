25 жовтня на телеканалі СТБ виходить 17 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стане відомо, хто бере участь у п’ятому тижні проєкту і як виховує дітей мама-бодибілдерка Катя. Що буде в 17 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: прискіплива мама, мама без заморочок, бодибілдерка і єврейська мама ― учасниці п’ятого тижня

32-річна Катя ― фітнес-тренерка і дієтологиня. Вона спортсменка, яка змагається в номінації фітнес-бікіні. 9 років живе з 37-річним чоловіком Сергієм. Світ Каті змінився, коли народилася дочка. Вона вважає Аню справжньою жінкою і хоче, щоб дівчинка стала такою ж привабливою, як і мама. Разом з донечкою Катя займається шопінгом, прищеплює їй любов до макіяжу і жіночого способу життя. Вона супермама, бо за всіма пунктами в неї галочки: сама пере, прибирає, займається домом і дитиною, приділяє час чоловікові і не «забиває на себе болт».

У 17 випуску реаліті «Супермама»-4 від 25.10.2021 ми дізнаємося:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.