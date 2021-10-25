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«Супермама» 4 сезон выпуск 17 от 25.10.2021: Как воспитывает детей бодибилдерша Катя?

25.10.2021

25 октября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 17 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, кто принимает участие в пятой неделе проекта и как воспитывает детей мама-бодибилдерша Катя. Что будет в 17 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 17 от 25.10.2021: Как воспитывает детей бодибилдерша Катя?

Супермама 4 сезон 17 выпуск: Откуда у бодибилдерши Кати такое увлечение спортом? Какими особенностями воспитания Катя удивила других участниц Супермамы?

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32-летняя Катя ― фитнес-тренер и диетолог. Она соревнующийся спортсмен в номинации фитнес-бикини. 9 лет живет с 37-летним мужем Сергеем. Мир Кати перевернулся, когда родилась дочь. Она считает Аню настоящей женщиной и хочет, чтобы девочка стала такой же привлекательной, как и мама. Вместе с дочкой Катя занимается шопингом, прививает ей любовь к макияжу и женскому образу жизни. Она супермама, потому что по всем пунктам у нее галочки: сама стирает, убирает, занимается домом и ребенком, уделяет время мужу и не «забивает на себя болт».

В 17 выпуске реалити «Супермама»-4 от 25.10.2021 мы узнаем: 

  • С чего началось знакомство участниц с жизнью мамы-бодибилдерши?
  • Как Дмитрий Карпачев оценил одержимость Кати спортом?
  • Чем похвасталась Катя сразу после знакомства?
  • Что супермамы нашли на кухне, пока героиня отошла переодеться?
  • Что случилось с Катей во время беременности?
  • Что конкурентки узнали о ее личной и интимной жизни? 
  • Как прошел торжественный ужин, и какая правда открылась о героине и ее муже?
  • Что посоветовал Кате Дмитрий Карпачев во время личного общения?

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