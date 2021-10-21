«Супермама» 4 сезон випуск 16 від 21.10.2021: Як виховує дітей сувора мама Катя?
21.10.2021
21 жовтня на телеканалі СТБ виходить 16 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стануть відомі особливості життя Каті і причини її суворості, а також ім’я переможниці 4 тижня. Що буде в 16 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 16 від 21.10.2021: Як виховує дітей сувора мама Катя?
Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-фея, сувора мама, секс-блогерка і казкова мама ― учасниці четвертого тижня
Сувора мама Катя виховує двох синів так, щоб вони не були слиньками: наприклад, старший 12-річний Ілля допомагає їй з молодшим і виконує хатню роботу. Вона може жорстко карати його і навіть бити. Чоловік Сергій, з яким Катя живе 4 роки, ― військовий і розділяє принципи виховання в суворості.
У 16 випуску реаліті «Супермама»-4 від 21.10.2021 ми дізнаємося:
- Як пройшло знайомство учасниць з молодшою дитиною Каті?
- Як сувора мама ставиться до старшого сина? Що відповів на це Дмитро Карпачов?
- Чому історія Каті шокувала суперниць?
- Як конкурентки оцінили квартиру і господарство героїні?
- Чим здивував Ілля і що розповів мамам під час особистого спілкування?
- Яке жахливе зізнання зробила Катя на проєкті «Супермама»?
- Що героїня розповіла про батька старшого сина і чому не знайомить їх?
- Що порадив Дмитро Карпачов суворій мамі Каті?
- І хто переміг на 4 тижні «Супермами»?
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+