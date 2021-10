21 жовтня на телеканалі СТБ виходить 16 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стануть відомі особливості життя Каті і причини її суворості, а також ім’я переможниці 4 тижня. Що буде в 16 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Сувора мама Катя виховує двох синів так, щоб вони не були слиньками: наприклад, старший 12-річний Ілля допомагає їй з молодшим і виконує хатню роботу. Вона може жорстко карати його і навіть бити. Чоловік Сергій, з яким Катя живе 4 роки, ― військовий і розділяє принципи виховання в суворості.

У 16 випуску реаліті «Супермама»-4 від 21.10.2021 ми дізнаємося:

