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«Супермама» 4 сезон випуск 16 від 21.10.2021: Як виховує дітей сувора мама Катя?

21.10.2021

21 жовтня на телеканалі СТБ виходить 16 випуск психологічного реаліті «Супермама», де стануть відомі особливості життя Каті і причини її суворості, а також ім’я переможниці 4 тижня. Що буде в 16 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 16 від 21.10.2021: Як виховує дітей сувора мама Катя?

Супермама 4 сезон 16 випуск присвячений суворої мамі Каті. Також учасниці Супермами 4 в 16 випуску дізнаються ім'я переможниці.

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Сувора мама Катя виховує двох синів так, щоб вони не були слиньками: наприклад, старший 12-річний Ілля допомагає їй з молодшим і виконує хатню роботу. Вона може жорстко карати його і навіть бити. Чоловік Сергій, з яким Катя живе 4 роки, ― військовий і розділяє принципи виховання в суворості.

У 16 випуску реаліті «Супермама»-4 від 21.10.2021 ми дізнаємося:

  • Як пройшло знайомство учасниць з молодшою дитиною Каті?
  • Як сувора мама ставиться до старшого сина? Що відповів на це Дмитро Карпачов?
  • Чому історія Каті шокувала суперниць?
  • Як конкурентки оцінили квартиру і господарство героїні?
  • Чим здивував Ілля і що розповів мамам під час особистого спілкування?
  • Яке жахливе зізнання зробила Катя на проєкті «Супермама»?
  • Що героїня розповіла про батька старшого сина і чому не знайомить їх?
  • Що порадив Дмитро Карпачов суворій мамі Каті?
  • І хто переміг на 4 тижні «Супермами»?

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