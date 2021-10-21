Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 4 сезон выпуск 16 от 21.10.2021: Как воспитывает детей строгая мама Катя?

21.10.2021

21 октября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 16 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станут известны особенности жизни Кати и причины ее строгости, а также имя победительницы 4 недели. Что будет в 16 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 16 от 21.10.2021: Как воспитывает детей строгая мама Катя?

Супермама 4 сезон 16 выпуск посвящен строгой маме Кате. Также участницы Супермамы 4 в 16 выпуске узнают имя победительницы.

Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: мама-фея, строгая мама, секс-блогерша и сказочная мама ― участницы четвертой недели

Строгая мама Катя воспитывает двоих сыновей, чтобы они не были тюфяками: так, старший 12-летний Илья помогает ей с младшим и занимается делами по дому. Она может жестко наказывать его и даже бить. Муж Сергей, с которым Катя живет 4 года, ― военный и разделяет принципы воспитания в строгости. 

В 16 выпуске реалити «Супермама»-4 от 21.10.2021 мы узнаем: 

  • Как прошло знакомство участниц с младшим ребенком Кати?
  • Как строгая мама относится к старшему сыну? Что ответил на это Дмитрий Карпачев?
  • Почему история Кати шокировала соперниц?
  • Как конкурентки оценили квартиру и хозяйство героини?
  • Чем удивил Илья и что рассказал мамам во время личного общения?
  • Какое ужасное признание сделала Катя на проекте «Супермама»?
  • Что героиня рассказала об отце старшего сына и почему не знакомит их?
  • Что посоветовал Дмитрий Карпачев строгой маме Кате?
  • И кто победил на 4 неделе «Супермамы»?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить