21 октября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 16 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станут известны особенности жизни Кати и причины ее строгости, а также имя победительницы 4 недели. Что будет в 16 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 16 от 21.10.2021: Как воспитывает детей строгая мама Катя? Супермама 4 сезон 16 выпуск посвящен строгой маме Кате. Также участницы Супермамы 4 в 16 выпуске узнают имя победительницы.

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Строгая мама Катя воспитывает двоих сыновей, чтобы они не были тюфяками: так, старший 12-летний Илья помогает ей с младшим и занимается делами по дому. Она может жестко наказывать его и даже бить. Муж Сергей, с которым Катя живет 4 года, ― военный и разделяет принципы воспитания в строгости.

В 16 выпуске реалити «Супермама»-4 от 21.10.2021 мы узнаем:

Как прошло знакомство участниц с младшим ребенком Кати?

Как строгая мама относится к старшему сыну? Что ответил на это Дмитрий Карпачев?

Почему история Кати шокировала соперниц?

Как конкурентки оценили квартиру и хозяйство героини?

Чем удивил Илья и что рассказал мамам во время личного общения?

Какое ужасное признание сделала Катя на проекте «Супермама»?

Что героиня рассказала об отце старшего сына и почему не знакомит их?

Что посоветовал Дмитрий Карпачев строгой маме Кате?

И кто победил на 4 неделе «Супермамы»?

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