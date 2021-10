20 жовтня на телеканалі СТБ виходить 15 випуск психологічного реаліті «Супермама», у якому стануть відомі особливості сімейного життя Яни, котра живе з батьками чоловіка і двома дітьми. Що буде в 15 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама-фея, сувора мама, секс-блогерка і казкова мама ― учасниці четвертого тижня

Казкова мама Яна з Одещини, вона впроваджує в сім’ї українські традиції. Героїня дуже чекала на дітей, вважає їх Божим даром і все для них робить. Супермамою себе вважає, бо в неї щасливі та розвинені діти.

У 15 випуску реаліті «Супермама»-4 від 20.10.2021 ми дізнаємося:

