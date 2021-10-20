20 жовтня на телеканалі СТБ виходить 15 випуск психологічного реаліті «Супермама», у якому стануть відомі особливості сімейного життя Яни, котра живе з батьками чоловіка і двома дітьми. Що буде в 15 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 15 від 20.10.2021: Як виховує дітей казкова мама Яна? Супермама 4 сезон 15 випуск: Чому у казкової мами Яни проблеми у сім'ї? Чим казкова мама Яна здивувала учасниць супермама?

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Казкова мама Яна з Одещини, вона впроваджує в сім’ї українські традиції. Героїня дуже чекала на дітей, вважає їх Божим даром і все для них робить. Супермамою себе вважає, бо в неї щасливі та розвинені діти.

У 15 випуску реаліті «Супермама»-4 від 20.10.2021 ми дізнаємося:

З чого почалося знайомство з сімейним укладом Яни?

Як пройшло спілкування з дітьми? Що обурило учасниць?

Що конкурентки дізналися про Яну після особистого спілкування з її родичами?

У чому зізналася Яна щодо стосунків з чоловіком? Чим були шоковані інші мами?

Яка проблема в Яни з господарством і з батьками чоловіка?

Що суперниці дізналися про вчинки Яни, і як вони позначились на чоловікові та сім’ї? Як на це відреагував Дмитро Карпачов?

Яке зізнання Яни шокувало конкуренток?

Що порадив Яні Дмитро Карпачов?

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