«Супермама» 4 сезон выпуск 15 от 20.10.2021: Как воспитывает детей сказочная мама Яна?
20.10.2021
20 октября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 15 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станут известны особенности семейной жизни Яны, которая живет с родителями мужа и двумя детьми. Что будет в 15 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.
Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 15 от 20.10.2021: Как воспитывает детей сказочная мама Яна?
Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: мама-фея, строгая мама, секс-блогерша и сказочная мама ― участницы четвертой недели
Сказочная мама Яна из Одесской области, она внедряет в семье украинские традиции. Героиня очень ждала детей, считает их Божим даром и все для них делает. Супермамой она себя считает, потому что у нее счастливые и развитые дети.
В 15 выпуске реалити «Супермама»-4 от 20.10.2021 мы узнаем:
- С чего началось знакомство с семейным укладом Яны?
- Как прошло общение с детьми? Что возмутило участниц?
- Что конкурентки узнали о Яне после личного общения с ее родственниками?
- В чем призналась Яна насчет отношений с мужем? Чем были шокированы другие мамы?
- Какая проблема у Яны с хозяйством и с родителями мужа?
- Что соперницы узнали о поступках Яны, и как они отразились на муже и семье? Как на это отреагировал Дмитрий Карпачев?
- Какое признание Яны шокировало конкуренток?
- Что посоветовал Яне Дмитрий Карпачев?
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+