20 октября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 15 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станут известны особенности семейной жизни Яны, которая живет с родителями мужа и двумя детьми. Что будет в 15 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 15 от 20.10.2021: Как воспитывает детей сказочная мама Яна? Супермама 4 сезон 15 выпуск: Почему у сказочной мамы Яны проблемы в семье? Чем сказочная мама Яна удивила участниц Супермамы?

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Сказочная мама Яна из Одесской области, она внедряет в семье украинские традиции. Героиня очень ждала детей, считает их Божим даром и все для них делает. Супермамой она себя считает, потому что у нее счастливые и развитые дети.

В 15 выпуске реалити «Супермама»-4 от 20.10.2021 мы узнаем:

С чего началось знакомство с семейным укладом Яны?

Как прошло общение с детьми? Что возмутило участниц?

Что конкурентки узнали о Яне после личного общения с ее родственниками?

В чем призналась Яна насчет отношений с мужем? Чем были шокированы другие мамы?

Какая проблема у Яны с хозяйством и с родителями мужа?

Что соперницы узнали о поступках Яны, и как они отразились на муже и семье? Как на это отреагировал Дмитрий Карпачев?

Какое признание Яны шокировало конкуренток?

Что посоветовал Яне Дмитрий Карпачев?

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