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«Супермама» 4 сезон випуск 13 від 18.10.2021: Як виховує дітей мама-фея Марина?

18.10.2021

18 жовтня на телеканалі СТБ виходить 13 випуск психологічного реаліті «Супермама», в якому стане відомо, які мами візьмуть участь у четвертому тижні проєкту і як виховує дітей мама-фея Марина, котра дозволяє дітям усе. Що буде в 13 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 13 від 18.10.2021: Як виховує дітей мама-фея Марина?

Супермама 4 сезон 13 випуск: Невже мама-фея Марина боїться забороняти щось своїм дітям? Як відбивається на характері дітей виховання Марини?

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Марина живе з чоловіком уже 12 років, багато чого дозволяє дітям і намагається їх не контролювати. Вона вважає, що мама має бути м’якою, готовою все розуміти і підтримати в будь-який момент. Марина ― майстриня манікюру і вже проводить майстер-класи, вони з донькою разом займаються косметичними процедурами. На проєкт її відправили діти, які вважають свою маму ідеальною.

У 13 випуску реаліті «Супермама»-4 від 18.10.2021 ми дізнаємося:

  • З чого почала знайомство суперниць зі своїм життям мама-фея Марина?
  • Яким методом виховання доньки героїня викликала фурор? І чим були роздратовані інші мами?
  • Яке запитання виникло у Дмитра Карпачова до Марини?
  • Чим порадував маминих гостей син Марини Іван, з яким вона познайомила всіх удома?
  • Які суперечки викликали звички у вихованні Мариною дітей?
  • Як пройшло особисте спілкування мам з донькою Сашею?
  • Хто чоловік Марини, і що він розповів учасницям «Супермами»? 

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