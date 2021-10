18 жовтня на телеканалі СТБ виходить 13 випуск психологічного реаліті «Супермама», в якому стане відомо, які мами візьмуть участь у четвертому тижні проєкту і як виховує дітей мама-фея Марина, котра дозволяє дітям усе. Що буде в 13 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: «Супермама» 4 сезон: мама-фея, сувора мама, секс-блогерка і казкова мама ― учасниці четвертого тижня

Марина живе з чоловіком уже 12 років, багато чого дозволяє дітям і намагається їх не контролювати. Вона вважає, що мама має бути м’якою, готовою все розуміти і підтримати в будь-який момент. Марина ― майстриня манікюру і вже проводить майстер-класи, вони з донькою разом займаються косметичними процедурами. На проєкт її відправили діти, які вважають свою маму ідеальною.

У 13 випуску реаліті «Супермама»-4 від 18.10.2021 ми дізнаємося:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.