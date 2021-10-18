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«Супермама» 4 сезон выпуск 13 от 18.10.2021: Как воспитывает детей мама-фея Марина?

18.10.2021

18 октября на телеканале СТБ выходит 13 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, в котором станет известно, кто принимает участие в четвертой неделе проекта и как воспитывает детей позволяющая все мама-фея Марина. Что будет в 13 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 13 от 18.10.2021: Как воспитывает детей мама-фея Марина?

Супермама 4 сезон 13 выпуск: Неужели мама-фея Марина боится запрещать что-то своим детям? Как отражается на характере детей воспитание Марины?

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Марина живет с мужем уже 12 лет, многое детям разрешает и старается их не контролировать. Она считает, что мама должна быть мягкой, понимающей, поддерживающей. Марина ― нейл-мастер и уже проводит мастер-классы, они с дочкой вместе занимаются косметическими процедурами. На проект ее отправили дети, которые считают свою маму идеальной.

В 13 выпуске реалити «Супермама»-4 от 18.10.2021 мы узнаем: 

  • С чего начала знакомство соперниц со своей жизнью мама-фея Марина?
  • Каким методом воспитания дочери героиня произвела фурор? И чем были раздражены другие мамы?
  • Какой вопрос возник у Дмитрия Карпачева к Марине?
  • Чем порадовал маминых гостей сын Марины Иван, с которым она познакомила всех дома?
  • Какой спор вызвали привычки в воспитании Мариной детей?
  • Как прошло личное общение мам с дочкой Сашей?
  • Кто муж Марины, и что он рассказал участницам «Супермамы»? 

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