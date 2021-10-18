18 октября на телеканале СТБ выходит 13 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, в котором станет известно, кто принимает участие в четвертой неделе проекта и как воспитывает детей позволяющая все мама-фея Марина. Что будет в 13 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 13 от 18.10.2021: Как воспитывает детей мама-фея Марина? Супермама 4 сезон 13 выпуск: Неужели мама-фея Марина боится запрещать что-то своим детям? Как отражается на характере детей воспитание Марины?

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Марина живет с мужем уже 12 лет, многое детям разрешает и старается их не контролировать. Она считает, что мама должна быть мягкой, понимающей, поддерживающей. Марина ― нейл-мастер и уже проводит мастер-классы, они с дочкой вместе занимаются косметическими процедурами. На проект ее отправили дети, которые считают свою маму идеальной.

В 13 выпуске реалити «Супермама»-4 от 18.10.2021 мы узнаем:

С чего начала знакомство соперниц со своей жизнью мама-фея Марина?

Каким методом воспитания дочери героиня произвела фурор? И чем были раздражены другие мамы?

Какой вопрос возник у Дмитрия Карпачева к Марине?

Чем порадовал маминых гостей сын Марины Иван, с которым она познакомила всех дома?

Какой спор вызвали привычки в воспитании Мариной детей?

Как прошло личное общение мам с дочкой Сашей?

Кто муж Марины, и что он рассказал участницам «Супермамы»?

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