14 жовтня на телеканалі СТБ виходить 12 випуск психологічного реаліті «Супермама», в якому стане відомо, як енергійна мама Ліля управляє багатодітною сім’єю і хто переміг на третьому тижні. Що буде в 12 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 12 від 14.10.2021: Як виховує дітей енергійна мама Ліля? Супермама 4 сезон 12 випуск присвячений енергійній мамі Лілі. Також учасниці супермама 4 в 12 випуску дізнаються ім'я переможниці.

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Ліля ― багатодітна мама. Старші доньки вже переїхали від неї, інші діти живуть з мамою.

У 12 випуску реаліті «Супермама»-4 від 14.10.2021 ми дізнаємося:

Як Ліля здивувала конкуренток з першої хвилини інспекції? Який сюрприз вона влаштувала?

Що обурило учасниць проєкту вдома у Лілі?

Хто насправді займається господарством вдома в енергійної мами?

Як пройшло спілкування з дітьми Лілі? Що вони розповіли, і як на це відреагував Дмитро Карпачов?

Яку трагедію приховує сім’я Лілі?

Як пройшло знайомство з чоловіком Лілі, і що сталося під час обіду?

Що порадив Дмитро Карпачов героїні?

Які бали поставили мами одна одній? І хто переміг на третьому тижні?

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