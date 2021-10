14 жовтня на телеканалі СТБ виходить 12 випуск психологічного реаліті «Супермама», в якому стане відомо, як енергійна мама Ліля управляє багатодітною сім’єю і хто переміг на третьому тижні. Що буде в 12 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Енергійна мама, мама-цариця, мама на коні і мама-фотомодель ― учасниці третього тижня

Ліля ― багатодітна мама. Старші доньки вже переїхали від неї, інші діти живуть з мамою.

У 12 випуску реаліті «Супермама»-4 від 14.10.2021 ми дізнаємося:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.