«Супермама» 4 сезон випуск 12 від 14.10.2021: Як виховує дітей енергійна мама Ліля?
14.10.2021
14 жовтня на телеканалі СТБ виходить 12 випуск психологічного реаліті «Супермама», в якому стане відомо, як енергійна мама Ліля управляє багатодітною сім’єю і хто переміг на третьому тижні. Що буде в 12 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 12 від 14.10.2021: Як виховує дітей енергійна мама Ліля?
Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Енергійна мама, мама-цариця, мама на коні і мама-фотомодель ― учасниці третього тижня
Ліля ― багатодітна мама. Старші доньки вже переїхали від неї, інші діти живуть з мамою.
У 12 випуску реаліті «Супермама»-4 від 14.10.2021 ми дізнаємося:
- Як Ліля здивувала конкуренток з першої хвилини інспекції? Який сюрприз вона влаштувала?
- Що обурило учасниць проєкту вдома у Лілі?
- Хто насправді займається господарством вдома в енергійної мами?
- Як пройшло спілкування з дітьми Лілі? Що вони розповіли, і як на це відреагував Дмитро Карпачов?
- Яку трагедію приховує сім’я Лілі?
- Як пройшло знайомство з чоловіком Лілі, і що сталося під час обіду?
- Що порадив Дмитро Карпачов героїні?
- Які бали поставили мами одна одній? І хто переміг на третьому тижні?
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