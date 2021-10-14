«Супермама» 4 сезон выпуск 12 от 14.10.2021: Как воспитывает детей энергичная мама Лиля?
14.10.2021
14 октября на телеканале СТБ выходит 12 выпуск психологического реалити «Супермама», в котором станет известно, как энергичная мама Лиля управляет многодетной семьей и кто победил на третьей неделе. Что будет в 12 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.
Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 12 от 14.10.2021: Как воспитывает детей энергичная мама Лиля?
Больше по теме: «Супермама» 4 сезон: Энергичная мама, мама-царица, мама на коне и мама-фотомодель — участницы третьей недели
Лиля ― многодетная мама. Старшие дочки уже переехали от нее, остальные дети живут с мамой.
В 12 выпуске реалити «Супермама»-4 от 14.10.2021 мы узнаем:
- Как Лиля удивила конкуренток с первой минуты инспекции? Какой сюрприз она устроила?
- Что возмутило участниц проекта дома у Лили?
- Кто на самом деле занимается хозяйством дома у энергичной мамы?
- Как прошло общение с детьми Лили? Что они рассказали, и как на это отреагировал Дмитрий Карпачев?
- Какую трагедию скрывает семья Лили?
- Как прошло знакомство с мужем Лили, и что произошло во время обеда?
- Что посоветовал Дмитрий Карпачев героине?
- Какие баллы поставили мамы друг другу? И кто победил на третьей неделе?
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+