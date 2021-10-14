14 октября на телеканале СТБ выходит 12 выпуск психологического реалити «Супермама», в котором станет известно, как энергичная мама Лиля управляет многодетной семьей и кто победил на третьей неделе. Что будет в 12 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 12 от 14.10.2021: Как воспитывает детей энергичная мама Лиля? Супермама 4 сезон 12 выпуск посвящен энергичной маме Лиле. Также участницы Супермамы 4 в 12 выпуске узнают имя победительницы.

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Лиля ― многодетная мама. Старшие дочки уже переехали от нее, остальные дети живут с мамой.

В 12 выпуске реалити «Супермама»-4 от 14.10.2021 мы узнаем:

Как Лиля удивила конкуренток с первой минуты инспекции? Какой сюрприз она устроила?

Что возмутило участниц проекта дома у Лили?

Кто на самом деле занимается хозяйством дома у энергичной мамы?

Как прошло общение с детьми Лили? Что они рассказали, и как на это отреагировал Дмитрий Карпачев?

Какую трагедию скрывает семья Лили?

Как прошло знакомство с мужем Лили, и что произошло во время обеда?

Что посоветовал Дмитрий Карпачев героине?

Какие баллы поставили мамы друг другу? И кто победил на третьей неделе?

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