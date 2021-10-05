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«Супермама» 4 сезон 6 випуск від 05.10.2021: Який стиль виховання у шикарної мами Лізи?

05.10.2021

5 жовтня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 6 випуск психологічного реаліті «Супермама», де шикарна мама Ліза розповість, як виховує сина сама і чому витрачає гроші на свою красу та фігуру. Що буде в 6 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

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Video: «Супермама» 4 сезон 6 випуск від 05.10.2021: Який стиль виховання у шикарної мами Лізи?

Супермама 4 сезон 6 випуск: Чому шикарна мама Ліза ростить сина без батька? Як суперниці відреагують на методи виховання Лізи?

Ліза покликала учасниць проєкту «Супермама» додому, щоб похвалитися методами виховання 3-річного сина Матвія. Вона вважає його найрозумнішим і водночас хуліганом. Ліза дозволяє Матвію робити все, що він хоче, і каже, що він ― дитина настрою. Героїня називає себе супермамою, бо встигає приділити час і собі, і синові ― на її думку, він доволі розвинений і бачить поруч щасливу маму.

У 6 випуску реаліті «Супермама»-4 від 05.10.2021 ми дізнаємося:

  • Чому Ліза відправила сина до найдорожчого дитячого садка?
  • Хто батько Матвія, і чому Ліза не живе з ним? Які стосунки були в них у минулому?
  • Хто героїня за професією, і як вона заробляє насправді?
  • Чим похвалилася шикарна мама перед конкурентками?
  • Яке зізнання зробила героїня, і чим вона шокувала учасниць «Супермами»?
  • Як Дмитро Карпачов прокоментував сімейне життя Лізи?

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