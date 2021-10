5 жовтня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 6 випуск психологічного реаліті «Супермама», де шикарна мама Ліза розповість, як виховує сина сама і чому витрачає гроші на свою красу та фігуру. Що буде в 6 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Ліза покликала учасниць проєкту «Супермама» додому, щоб похвалитися методами виховання 3-річного сина Матвія. Вона вважає його найрозумнішим і водночас хуліганом. Ліза дозволяє Матвію робити все, що він хоче, і каже, що він ― дитина настрою. Героїня називає себе супермамою, бо встигає приділити час і собі, і синові ― на її думку, він доволі розвинений і бачить поруч щасливу маму.

У 6 випуску реаліті «Супермама»-4 від 05.10.2021

