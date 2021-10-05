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«Супермама» 4 сезон 6 выпуск от 05.10.2021: Какой стиль воспитания у шикарной мамы Лизы?

05.10.2021

5 октября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 6 выпуск психологического реалити «Супермама», где шикарная мама Лиза расскажет, как воспитывает сына в одиночку и почему тратит деньги на свою красоту и фигуру. Что будет в 6 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

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Video: «Супермама» 4 сезон 6 выпуск от 05.10.2021: Какой стиль воспитания у шикарной мамы Лизы?

Супермама 4 сезон 6 выпуск: Почему шикарная мама Лиза растит сына без отца? Как соперницы отреагируют на методы воспитания Лизы?

Лиза позвала участниц проекта «Супермама» домой, чтобы похвастаться методами воспитания 3-летнего сына Матвея. Она считает своего ребенка самым умным и в то же время хулиганом. Лиза разрешает Матвею делать все, что он хочет, и говорит, что он ― ребенок настроения. Героиня называет себя супермамой, потому что успевает уделить время и себе, и сыну ― по ее мнению, он достаточно развит и видит рядом счастливую маму.

В 6 выпуске реалити «Супермама»-4 от 05.10.2021 мы узнаем:

  • Почему Лиза отправила сына в самый дорогой детский сад?
  • Кто отец Матвея, и почему Лиза не живет с ним? Какие отношения были у них в прошлом?
  • Кто героиня по профессии, и как она зарабатывает на самом деле?
  • Чем похвасталась шикарная мама перед конкурентками?
  • Какое признание сделала героиня, и чем она шокировала участниц «Супермамы»?
  • Как Дмитрий Карпачев прокомментировал семейную жизнь Лизы?

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