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«Супермама» 4 сезон випуск 5 від 04.10.2021: Чим дивуватиме експацанка Влада Роговенко?

04.10.2021

4 жовтня на телеканалі СТБ виходить 5 випуск психологічного реаліті «Супермама», в якому глядачі познайомляться з учасницями другого тижня, а експацанка Влада покаже свій стиль виховання дитини. Що буде в 5 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 5 від 04.10.2021: Чим дивуватиме експацанка Влада Роговенко?

Супермама 4 сезон 5 випуск: Як Влада Роговенко збирається стабілізувати режим дня дитини? Чому у Влади образа на рідну матір після пологів?

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Цього тижня змагаються учасниці з міста Дніпро. Першою у свій дім запросила конкуренток експацанка Влада Роговенко, яка також відома за модним реаліті «Супер Топ-модель по-українськи».

Влада Роговенко виховує 7-місячного сина Марка, поєднуючи цілодобову роботу мами з цілодобовою роботою блогерки. Вона «залюблює» малюка, але їй є чим здивувати суперниць.

У 5 випуску реаліті «Супермама»-4 від 04.10.2021 ми дізнаємося:

  • Хто допомагає Владі справлятися з господарством і вихованням синочка?
  • Як колишня пацанка зрозуміла, що хоче заводити сім’ю, і познайомилася з майбутнім татом своєї дитини?
  • Де батько Марка, і чому Влада не вийшла за нього заміж?
  • Що вдома у Влади Роговенко шокувало суперниць і викликало коментар Дмитра Карпачова?
  • Який сюрприз влаштували супермамам під час спільної вечері у Влади?

Героїні реаліті побувають у гостях одна в одної, а відтак виставлять оцінки суперницям у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. У фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов.

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