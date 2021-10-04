«Супермама» 4 сезон випуск 5 від 04.10.2021: Чим дивуватиме експацанка Влада Роговенко?
4 жовтня на телеканалі СТБ виходить 5 випуск психологічного реаліті «Супермама», в якому глядачі познайомляться з учасницями другого тижня, а експацанка Влада покаже свій стиль виховання дитини. Що буде в 5 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 5 від 04.10.2021: Чим дивуватиме експацанка Влада Роговенко?
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Цього тижня змагаються учасниці з міста Дніпро. Першою у свій дім запросила конкуренток експацанка Влада Роговенко, яка також відома за модним реаліті «Супер Топ-модель по-українськи».
Влада Роговенко виховує 7-місячного сина Марка, поєднуючи цілодобову роботу мами з цілодобовою роботою блогерки. Вона «залюблює» малюка, але їй є чим здивувати суперниць.
У 5 випуску реаліті «Супермама»-4 від 04.10.2021 ми дізнаємося:
- Хто допомагає Владі справлятися з господарством і вихованням синочка?
- Як колишня пацанка зрозуміла, що хоче заводити сім’ю, і познайомилася з майбутнім татом своєї дитини?
- Де батько Марка, і чому Влада не вийшла за нього заміж?
- Що вдома у Влади Роговенко шокувало суперниць і викликало коментар Дмитра Карпачова?
- Який сюрприз влаштували супермамам під час спільної вечері у Влади?
Героїні реаліті побувають у гостях одна в одної, а відтак виставлять оцінки суперницям у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. У фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов.