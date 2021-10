4 жовтня на телеканалі СТБ виходить 5 випуск психологічного реаліті «Супермама», в якому глядачі познайомляться з учасницями другого тижня, а експацанка Влада покаже свій стиль виховання дитини. Що буде в 5 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Дбайлива мама, креативна мама, шикарна мама і експацанка ― учасниці другого тижня

Цього тижня змагаються учасниці з міста Дніпро. Першою у свій дім запросила конкуренток експацанка Влада Роговенко, яка також відома за модним реаліті «Супер Топ-модель по-українськи».

Влада Роговенко виховує 7-місячного сина Марка, поєднуючи цілодобову роботу мами з цілодобовою роботою блогерки. Вона «залюблює» малюка, але їй є чим здивувати суперниць.

У 5 випуску реаліті «Супермама»-4 від 04.10.2021 ми дізнаємося:

Героїні реаліті побувають у гостях одна в одної, а відтак виставлять оцінки суперницям у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. У фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов.

