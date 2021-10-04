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«Супермама» 4 сезон выпуск 5 от 04.10.2021: Чем будет удивлять экс-пацанка Влада Роговенко?

04.10.2021

4 октября на телеканале СТБ выходит 5 выпуск психологического реалити «Супермама», в котором зрители познакомятся с участницами второй недели, а экс-пацанка Влада покажет свой стиль воспитания ребенка. Что будет в 5 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 5 от 04.10.2021: Чем будет удивлять экс-пацанка Влада Роговенко?

Супермама 4 сезон 5 выпуск: Как Влада Роговенко собирается стабилизировать режим дня ребенка? Почему у Влады обида на родную мать после родов?

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На этой неделе соревнуются участницы из города Днепр. Первой в свой дом пригласила конкуренток экс-пацанка Влада Роговенко, также известная по модному реалити «Супер Топ-модель по-украински».

Влада Роговенко воспитывает 7-месячного сына Марка, совмещая круглосуточную работу мамы с круглосуточной работой блогера. Она «залюбливает» малыша, но ей есть чем и удивить соперниц.

В 5 выпуске реалити «Супермама»-4 от 04.10.2021 мы узнаем: 

  • Кто помогает Владе справляться с хозяйством и воспитанием сыночка?
  • Как бывшая пацанка поняла, что хочет заводить семью, и познакомилась с будущим папой своего ребенка?
  • Где отец Марка, и почему Влада не вышла за него замуж?
  • Что дома у Влады Роговенко шокировало соперниц и вызвало комментарий Дмитрия Карпачева?
  • Какой сюрприз устроили супермамам во время совместного ужина у Влады?

Героини реалити отправятся в гости друг к другу, а после выставят оценки соперницам в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. 

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