30 вересня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 4 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4. Мама-криптовалютниця Катя розповість, як познайомилася з чоловіком, народила сина і як господарює. Що буде в 4 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 4 від 30.09.2021: Як побудувала свою сім’ю мама-криптовалютниця Катя? Супермама 4 сезон 4 випуск присвячений терпляій Каті. Також учасниці супермама 4 в 4 випуску дізнаються ім'я переможниці.

Супермами вирушають у гості до Каті, яка живе з батьками і своєю сім’єю в 3-кімнатній квартирі. Катя вважає себе дуже терплячою жінкою, а своєю суперсилою ― те, що вона йде на великі жертви заради сім’ї.

У 4 випуску реаліті «Супермама»-4 від 30.09.2021 ми дізнаємося:

Як мама Катя організувала господарство, і які плани у неї для сім’ї?

Чим були шоковані учасниці «Супермами», коли познайомилися з чоловіком Каті? Що їм розповів Олександр?

Що Катя приховувала від усіх протягом тижня?

Що про стиль життя криптомами сказав Дмитро Карпачов?

І хто переможе на першому тижні «Супермами»-4?

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