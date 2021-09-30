«Супермама» 4 сезон випуск 4 від 30.09.2021: Як побудувала свою сім’ю мама-криптовалютниця Катя?
30.09.2021
30 вересня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 4 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4. Мама-криптовалютниця Катя розповість, як познайомилася з чоловіком, народила сина і як господарює. Що буде в 4 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.
Video: «Супермама» 4 сезон випуск 4 від 30.09.2021: Як побудувала свою сім’ю мама-криптовалютниця Катя?
Супермами вирушають у гості до Каті, яка живе з батьками і своєю сім’єю в 3-кімнатній квартирі. Катя вважає себе дуже терплячою жінкою, а своєю суперсилою ― те, що вона йде на великі жертви заради сім’ї.
У 4 випуску реаліті «Супермама»-4 від 30.09.2021 ми дізнаємося:
- Як мама Катя організувала господарство, і які плани у неї для сім’ї?
- Чим були шоковані учасниці «Супермами», коли познайомилися з чоловіком Каті? Що їм розповів Олександр?
- Що Катя приховувала від усіх протягом тижня?
- Що про стиль життя криптомами сказав Дмитро Карпачов?
- І хто переможе на першому тижні «Супермами»-4?
Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Мама космонавта, паті-мама, мама-криптовалютниця і мама-аристократка ― учасниці першого тижня
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