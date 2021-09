30 вересня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 4 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4. Мама-криптовалютниця Катя розповість, як познайомилася з чоловіком, народила сина і як господарює. Що буде в 4 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Супермами вирушають у гості до Каті, яка живе з батьками і своєю сім’єю в 3-кімнатній квартирі. Катя вважає себе дуже терплячою жінкою, а своєю суперсилою ― те, що вона йде на великі жертви заради сім’ї.

У 4 випуску реаліті «Супермама»-4 від 30.09.2021 ми дізнаємося:

