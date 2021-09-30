«Супермама» 4 сезон выпуск 4 от 30.09.2021: Как построила свою семью мама-криптовалютчица Катя?
30.09.2021
30 сентября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 4 выпуск психологического реалити «Супермама»-4. Мама-криптовалютчица Катя расскажет, как познакомилась с мужем, родила сына и как ведет хозяйство. Что будет в 4 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.
Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 4 от 30.09.2021: Как построила свою семью мама-криптовалютчица Катя?
Супермамы отправятся в гости к Кате, которая живет с родителями и своей семьей в 3-комнатной квартире. Катя считает себя очень терпеливой женщиной, а своей суперсилой — то, что она идет на большие жертвы ради семьи.
В 4 выпуске реалити «Супермама»-4 от 30.09.2021 мы узнаем:
- Как мама Катя организовала хозяйство, и какие планы у нее для семьи?
- Чем были шокированы участницы «Супермамы», когда познакомились с мужем Кати? Что им рассказал Александр?
- Что Катя скрывала от всех в течение недели?
- Что о стиле жизни криптомамы сказал Дмитрий Карпачев?
- И кто победит на первой неделе «Супермамы»-4?
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