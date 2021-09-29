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«Супермама» 4 сезон випуск 3 від 29.09.2021: Як виховує доньку мама-аристократка Женя?

29.09.2021

29 вересня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 3 випуск психологічного реаліті «Супермама». Мама-аристократка Женя розповість, як виховує і забезпечує маленьку доньку. Що буде в 3 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 3 від 29.09.2021: Як виховує доньку мама-аристократка Женя?

Супермама 4 сезон 3 випуск: Звідки у Жені аристократичні погляди на життя? Чому Женя виховує доньку сама, і хто батько її дитини?

Учасниці реаліті вирушають у гості до мами-аристократки Жені. Героїня виховує восьмимісячну Соню. Вона вважає себе аристократкою, ростить доньку одна, читає їй вірші, літературну класику, а також ставить класичну музику.

Женя вважає себе супермамою, бо вона ― дівчина з благородним смаком і відмінними манерами, і так само виховує дочку. На її переконання, мама і донька не повинні зливатися разом, а бути окремими особистостями.

У 3 випуску реаліті «Супермама»-4 від 29.09.2021 ми дізнаємося:

  • Що учасниці реаліті побачили відразу після прибуття в гості до Жені?
  • Звідки насправді у мами-аристократки гроші на життя і виховання доньки?
  • Чим Женя викликала обурення, ознайомивши учасниць зі своїм стилем життя?
  • Хто батько дочки мами-аристократки, і чому вони не живуть разом?
  • Що про Женю розповіла учасницям її мама?
  • Як Дмитро Карпачов прокоментував поведінку Жені та її методи виховання?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Мама космонавта, паті-мама, мама-криптовалютниця і мама-аристократка ― учасниці першого тижня

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