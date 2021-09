29 вересня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 3 випуск психологічного реаліті «Супермама». Мама-аристократка Женя розповість, як виховує і забезпечує маленьку доньку. Що буде в 3 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Учасниці реаліті вирушають у гості до мами-аристократки Жені. Героїня виховує восьмимісячну Соню. Вона вважає себе аристократкою, ростить доньку одна, читає їй вірші, літературну класику, а також ставить класичну музику.

Женя вважає себе супермамою, бо вона ― дівчина з благородним смаком і відмінними манерами, і так само виховує дочку. На її переконання, мама і донька не повинні зливатися разом, а бути окремими особистостями.

У 3 випуску реаліті «Супермама»-4 від 29.09.2021 ми дізнаємося:

