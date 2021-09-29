Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 4 сезон выпуск 3 от 29.09.2021: Как воспитывает дочь мама-аристократка Женя?

29.09.2021

29 сентября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 3 выпуск психологического реалити «Супермама». Мама-аристократка Женя расскажет, как воспитывает и содержит маленькую дочь. Что будет в 3 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 3 от 29.09.2021: Как воспитывает дочь мама-аристократка Женя?

Супермама 4 сезон 3 выпуск: Откуда у Жени аристократические взгляды на жизнь? Почему Женя воспитывает дочь сама, и кто отец ее дочки?

Участницы реалити отправляются в гости к маме-аристократке Жене. Героиня воспитывает восьмимесячную Соню. Она считает себя аристократкой, растит дочку одна, читает ей стихи, литературную классику, а также ставит классическую музыку.

Женя считает себя супермамой, потому что она ― девушка с благородным вкусом и отменными манерами, и растит такую же дочку. По ее убеждению, мама и дочь не должны сливаться вместе, а быть отдельными личностями.

В 3 выпуске реалити «Супермама»-4 от 29.09.2021 мы узнаем:

  • Что участницы реалити увидели сразу по прибытии в гости к Жене?
  • Откуда на самом деле у мамы-аристократки деньги на жизнь и воспитание дочери?
  • Чем Женя вызвала возмущение, ознакомив участниц со своим стилем жизни?
  • Кто отец дочери мамы-аристократки, и почему они не живут вместе?
  • Что о Жене рассказала участницам ее мама?
  • Как Дмитрий Карпачев прокомментировал поведение Жени и ее методы воспитания?

Больше на тему: «Супермама» 4 сезон: Мама космонавта, пати-мама, мама-криптовалютчица и мама-аристократка — участницы первой недели

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить