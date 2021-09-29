«Супермама» 4 сезон выпуск 3 от 29.09.2021: Как воспитывает дочь мама-аристократка Женя?
29 сентября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 3 выпуск психологического реалити «Супермама». Мама-аристократка Женя расскажет, как воспитывает и содержит маленькую дочь. Что будет в 3 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.
Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 3 от 29.09.2021: Как воспитывает дочь мама-аристократка Женя?
Участницы реалити отправляются в гости к маме-аристократке Жене. Героиня воспитывает восьмимесячную Соню. Она считает себя аристократкой, растит дочку одна, читает ей стихи, литературную классику, а также ставит классическую музыку.
Женя считает себя супермамой, потому что она ― девушка с благородным вкусом и отменными манерами, и растит такую же дочку. По ее убеждению, мама и дочь не должны сливаться вместе, а быть отдельными личностями.
В 3 выпуске реалити «Супермама»-4 от 29.09.2021 мы узнаем:
- Что участницы реалити увидели сразу по прибытии в гости к Жене?
- Откуда на самом деле у мамы-аристократки деньги на жизнь и воспитание дочери?
- Чем Женя вызвала возмущение, ознакомив участниц со своим стилем жизни?
- Кто отец дочери мамы-аристократки, и почему они не живут вместе?
- Что о Жене рассказала участницам ее мама?
- Как Дмитрий Карпачев прокомментировал поведение Жени и ее методы воспитания?
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