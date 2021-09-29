29 сентября в 19:05 на телеканале СТБ выходит 3 выпуск психологического реалити «Супермама». Мама-аристократка Женя расскажет, как воспитывает и содержит маленькую дочь. Что будет в 3 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 3 от 29.09.2021: Как воспитывает дочь мама-аристократка Женя? Супермама 4 сезон 3 выпуск: Откуда у Жени аристократические взгляды на жизнь? Почему Женя воспитывает дочь сама, и кто отец ее дочки?

Участницы реалити отправляются в гости к маме-аристократке Жене. Героиня воспитывает восьмимесячную Соню. Она считает себя аристократкой, растит дочку одна, читает ей стихи, литературную классику, а также ставит классическую музыку.

Женя считает себя супермамой, потому что она ― девушка с благородным вкусом и отменными манерами, и растит такую же дочку. По ее убеждению, мама и дочь не должны сливаться вместе, а быть отдельными личностями.

В 3 выпуске реалити «Супермама»-4 от 29.09.2021 мы узнаем:

Что участницы реалити увидели сразу по прибытии в гости к Жене?

Откуда на самом деле у мамы-аристократки деньги на жизнь и воспитание дочери?

Чем Женя вызвала возмущение, ознакомив участниц со своим стилем жизни?

Кто отец дочери мамы-аристократки, и почему они не живут вместе?

Что о Жене рассказала участницам ее мама?

Как Дмитрий Карпачев прокомментировал поведение Жени и ее методы воспитания?

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