28 вересня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 2 випуск психологічного реаліті «Супермама», де паті-мама Евка продемонструє свої надздібності у створенні сім’ї. Що буде в 2 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Ще є багато історій, які хотілося б розповісти»: Марія Бєлая про 4 сезон «Супермами» на СТБ

Олена ― паті-мама і диджейка, вона працює ночами і спить допізна. При цьому в неї є двоє дітей і чоловік-фотограф, відомий відвертими фотосесіями. Коли Евка на роботі, вона не на зв’язку з дітьми, тому її сини Захар і Дем’ян дуже самостійні.

У 2 випуску реаліті «Супермама»-4 від 28.09.2021 ми дізнаємося:

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: Мама космонавта, паті-мама, мама-криптовалютниця і мама-аристократка ― учасниці першого тижня

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.