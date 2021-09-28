28 вересня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 2 випуск психологічного реаліті «Супермама», де паті-мама Евка продемонструє свої надздібності у створенні сім’ї. Що буде в 2 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 2 від 28.09.2021: Як паті-мама Евка поєднує нічне життя з вихованням дітей? Супермама 4 сезон 2 випуск: Як Евка привчила дітей до самостійності? Що кардинально змінило життя Евки кілька років тому?

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Олена ― паті-мама і диджейка, вона працює ночами і спить допізна. При цьому в неї є двоє дітей і чоловік-фотограф, відомий відвертими фотосесіями. Коли Евка на роботі, вона не на зв’язку з дітьми, тому її сини Захар і Дем’ян дуже самостійні.

У 2 випуску реаліті «Супермама»-4 від 28.09.2021 ми дізнаємося:

Як Захар і Дем’ян вирішують надзвичайні ситуації без батьків?

Хто більше займається їх вихованням ― тато чи мама?

Чому Олена стала диджейкою і чим займалася в минулому?

Як Евка вирішила стати мамою, і якою розповіддю вона вразила конкуренток?

Які секрети Евки і Євгена розкрилися на «Супермамі»?

Що порадив Дмитро Карпачов Евці після інспекції її дому?

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