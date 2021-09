Коли дорослі діти повинні з’їхати від батьків? І чи повинні? А може, життя під одним дахом кількох поколінь — це зручно? Особливо, коли є маленька дитина. Так, учасниця 12-го випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-командирка Марго — після весілля залишилася жити з батьками, забравши в свій дім чоловіка. Та чи правильно це? Що скаже експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Марго після весілля з чоловіком залишилася жити в батьківському домі. Як зізнається мама-командирка, в її родині постійно відбуваються скандали. Причина тому — гроші. Чоловік Марго вважає, що його дружина не може відірватися від батьківської годівниці, а дружина, у свою чергу, відмовляється переїжджати до рідної домівки чоловіка, адже вважає, що для неї там місця немає.

Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов упевнений, що проблема батьків і дітей — вічна. І якщо після проживання на одній території чоловік змушений залишити дружину з дитиною і з’їхати, це може загрожувати розпадом сім’ї.

Також Дмитро Карпачов вважає, що, якщо все ж розлучення уникнути не вдалося, то найкраща модель виховання — це коли дитина тиждень живе з татом, а тиждень — з мамою. Але тільки за умови, що батьки обговорили і узгодили основні моменти щодо догляду за дитиною. Тільки так дитина може сформувати хороші стосунки і з мамою, і з батьком.

