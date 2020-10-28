Чи повинні батьки розчинятися в житті дитини? Як навчити малюка розуміти, що існують особисті межі людини? Так, учасниця 11-го випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама без заборон Даша — вважає свою 3-річну доньку центром Всесвіту. Жінка абсолютно нічого не забороняє їй. Але що скаже про це експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Даша вважає, що її донечці можна абсолютно все. Жінка хоче, щоб Стефанія могла сміливо відчиняти будь-які двері «з ноги» і отримувати все, що забажає. Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов упевнений, що світ не повинен крутитися навколо дитини.

«Це — непродуктивна установка. Добре виховувати в дитини почуття, що завдяки старанням можна досягти всього, що потрібно. Але це трохи інше, ніж відчиняти двері з ноги. Правила є скрізь. Як етичні, так і юридичні. І сім’я повинна навчити дитину бачити і поважати особисті кордони інших».

Також під час спілкування з учасницями Стефанія схопила свою маму за волосся і сильно потягнула. Однак жінка не просто не зробила зауваження дочці, вона виправдала її. Учасниць обурила така поведінка і Даші, і дитини, адже дівчинка в 3 роки вже має розуміти, що може заподіяти комусь шкоду.

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Дмитро Карпачов вважає, що мама повинна пояснювати дитині, що її дії можуть зашкодити їй або оточенню.

«Те, що Даша не може сказати «Стоп», коли її дочка робить їй боляче, свідчить, що в неї — проблеми з особистими межами», — резюмував ведучий проєкту.

Під час особистої зустрічі Дмитро Карпачов порадив мамі без заборон навчити свою дочку поважати почуття й інтереси інших людей.

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