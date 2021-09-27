Когда взрослые дети должны съехать от родителей? И должны ли? А может, жизнь под одной крышей нескольких поколений — это удобно? Особенно, когда есть маленький ребенок. Так, участница 12-го выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама-командирша Марго — после свадьбы осталась жить с родителями, забрав в свой дом мужа. Но правильно ли это? Что скажет по этому поводу эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

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Марго после свадьбы с мужем осталась жить в родительском доме. Как признается мама-командирша, в ее семье постоянно происходят скандалы. Причина тому — деньги. Муж Марго считает, что его жена не может оторваться от кормушки. А жена, в свою очередь, отказывается переезжать в родительский дом мужа, ведь считает, что для нее там места нет.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев считает, что проблема родителей и детей — вечная. И если после проживания на одной территории мужчина вынужден оставить жену с ребенком и съехать, это может нести прямую угрозу семье.

«В таком случае лучше арендовать жилье и жить отдельно от родителей. И Дима, и Марго не сепарированы от родителей. Именно поэтому они тянут друг друга в собственную семью. Им нужно взять ответственность за жизнь свою и своего ребенка на себя, иначе этот конфликт не решится никогда», — говорит ведущий проекта.

Также Дмитрий Карпачев считает, что, если все же развода избежать не удалось, то лучшая модель воспитания — это когда ребенок неделю живет с папой, а неделю — с мамой. Но только при условии, что родители обсудили и согласовали основные моменты по уходу за ребенком. Только так ребенок может сформировать хорошие отношения и с мамой, и с папой.

Больше советов о воспитании вы узнаете в 4 сезоне психологического проекта «Супермама» с понедельника по четверг в 19:05 на телеканале СТБ.

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