Насколько родители должны растворяться в жизни ребенка? Как научить ребенка понимать, что существуют личные границы человека? Так, участница 11-го выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — мама без ограничений Даша — считает свою 3-летнюю дочь центром Вселенной. Женщина абсолютно ничего не запрещает ей. Но что скажет по этому поводу эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Даша считает, что ее дочери можно абсолютно все. Женщина хочет, чтобы Стефания могла смело открывать любую дверь «с ноги» и получать все, что пожелает. Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев уверен, что мир не должен крутиться вокруг ребенка:

«Это непродуктивная установка. Хорошо воспитывать у ребенка чувство, что благодаря стараниям можно достичь всего, что нужно. Но это немного другое, чем открывать дверь с ноги. Правила есть везде. Как этические, так и юридические. И семья должна научить ребенка видеть и уважать личные границы окружающих».

Также во время общения с участницами Стефания схватила свою маму за волосы и сильно потянула. Однако женщина не просто не сделала замечания дочери, она оправдала ее. Участниц возмутило такое поведение и Даши, и малышки: ведь девочка в 3 года уже должна понимать, что может причинить кому-то вред.

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Дмитрий Карпачев считает, что мама должна объяснять ребенку, что его действия могут навредить ему или окружающим.

«То, что Даша не может сказать «Стоп», когда ее дочь делает ей больно, говорит о том, что у нее проблемы с личными границами», — резюмировал ведущий проекта.

Во время личной встречи Дмитрий Карпачев посоветовал маме без ограничений научить свою дочь уважать чувства и интересы других людей.

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