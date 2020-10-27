Сколько времени подросток должен проводить в виртуальном мире? Когда желание быть в тренде может навредить здоровью ребенка? Так, участница 10-го выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» мама-учительница Анна столкнулась с проблемой: ее 13-летний сын может провести около 9 часов за компьютером. Однако сама мама не видит в этом беды и считает, что такое поведение обусловлено переходным возрастом, который переживает ее сын. Но что скажет по этому поводу эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

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Анна пытается воспитать в своих сыновьях любовь к знаниям. Однако, судя по тому, что ее старший сын может провести от 9 до 14 часов за компьютером, у нее это получается не очень хорошо.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев считает, если подросток ежедневно играет в компьютерные игры на протяжении 9―14 часов, это говорит о некоторой зависимости.

«Скорее всего, реальная жизнь парня не может конкурировать с виртуальным миром. В ней нет ничего интересного или того, что соответствует интересам парня. Ему кажется, что изменить свою жизнь невозможно, поэтому он выбрал такой своеобразный побег от реальности», — резюмировал ведущий проекта.

Во время личного разговора Дмитрий Карпачев посоветовал Анне прислушиваться к мнению своего старшего сына и акцентировать его внимание на том, что компьютер — это хорошо, но кроме виртуального мира есть еще и реальный, в котором также много интересного.

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