Чи повинні батьки розчинятися в житті дитини? Як навчити малюка розуміти, що існують особисті межі людини? Так, учасниця 11-го випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама без заборон Даша — вважає свою 3-річну доньку центром Всесвіту. Жінка абсолютно нічого не забороняє їй. Але що скаже про це експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Даша вважає, що її донечці можна абсолютно все. Жінка хоче, щоб Стефанія могла сміливо відчиняти будь-які двері «з ноги» і отримувати все, що забажає. Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов упевнений, що світ не повинен крутитися навколо дитини.

Також під час спілкування з учасницями Стефанія схопила свою маму за волосся і сильно потягнула. Однак жінка не просто не зробила зауваження дочці, вона виправдала її. Учасниць обурила така поведінка і Даші, і дитини, адже дівчинка в 3 роки вже має розуміти, що може заподіяти комусь шкоду.

Більше на тему: Комп’ютерна залежність у підлітка: поради Дмитра Карпачова

Дмитро Карпачов вважає, що мама повинна пояснювати дитині, що її дії можуть зашкодити їй або оточенню.

Під час особистої зустрічі Дмитро Карпачов порадив мамі без заборон навчити свою дочку поважати почуття й інтереси інших людей.

Не пропустіть нові випуски 4 сезону «Супермами» з понеділка по четвер о 19:05 на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.