Чи всі батьки повинні виховувати своїх дітей традиційними методами? Чи мають право на існування альтернативні підходи до материнства? Так, учасниця 5-го випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — екологічна мама Рита — не дає своєму 11-місячному синові м’яса, не тримає вдома класичної аптечки і категорично відмовилася народжувати в лікарні. Та чи правильно це? Як прокоментує такі погляди експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Рита — мама, яка дуже відповідально ставиться до свого життя і до того, що вона споживає. Екомама не їсть м’яса і не дає його своїй дитині. Учасниці виступили категорично проти такої позиції, однак у експерта з питань дитячої вікової психології щодо цього трохи інакша думка:

Також екомама Рита виступає проти ліків. Як зізналася жінка, вона не буде збивати температуру своєму синові.

Також неоднозначну думку в експерта з питань дитячої вікової психології викликали домашні пологи, адже вони в нашій країні не сертифіковані і на кожних пологах повинен бути присутнім кваліфікований медик. Дмитро Карпачов вважає, що такі пологи можуть загрожувати життю і мами, і дитини.

У свою чергу екомама стверджує, що не відмовляється на всі 100% від доказової медицини і в разі потреби звернеться по допомогу до лікарів.

