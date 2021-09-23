Все ли родители должны воспитывать своих детей традиционными методами? Имеют ли право на существование альтернативные подходы к материнству? Так, участница 5-го выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — экологическая мама Рита — не дает своему 11-месячному сыну мяса, не держит дома классическую аптечку и категорически отказалась рожать ребенка в больнице. Но правильно ли это? Как прокомментирует такие взгляды эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

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Рита — мама, которая очень ответственно относится к своей жизни и к тому, что она употребляет. Экомама не ест мяса и не дает его своему ребенку. Участницы выступили категорически против такой позиции, однако у эксперта по вопросам детской возрастной психологии на этот счет немного иное мнение:

«Если ребенок здоровый, активный и у врачей нет претензий к его развитию, то есть или не есть мясо — это не принципиальный вопрос. Особенно в период грудного вскармливания. Вопрос выбора и ограничений будет позже, когда ребенок начнет интересоваться едой самостоятельно».

Также экомама Рита выступает против лекарств. Как призналась женщина, она не будет сбивать температуру своему сыну.

«Любые крайности — нехорошо. Прекрасно, что ребенок получает минимальное количество химии, но это не должно ставить под угрозу жизнь ребенка. Жаропонижающие, рекомендованные педиатром, должны быть в каждом доме. Такие радикальные взгляды Риты могут бессмысленно ставить под угрозу жизнь и здоровье ее ребенка», — говорит Дмитрий Карпачев.

Также неоднозначное мнение у эксперта по вопросам детской возрастной психологии вызвали домашние роды, ведь они в нашей стране не сертифицированы и на каждых родах должен присутствовать квалифицированный медик. Дмитрий Карпачев считает, что такие роды могут угрожать жизни и мамы, и ребенка.

«Если же вы хотите рожать без лишних людей, то сейчас даже в государственных родильных домах есть специальные залы, которые максимально близки к домашним условиям», — говорит Дмитрий Карпачев.

В свою очередь экомама утверждает, что не отказывается на все 100% от доказательной медицины и в случае необходимости обратится за помощью к врачам.

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