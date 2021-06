У якому віці потрібно проводити з дітьми бесіди про особисті кордони? Так, героїня 10 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама з ринку Олена — навчає свою 6-річну доньку заробляти гроші. Дівчинка з двох років професійно займається моделінгом і спокійно може роздягатися при сторонніх. Чи припустима така поведінка? У цьому вирішив розібратися експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Олена всі свої сили вкладає у всебічний розвиток єдиної дочки. Дівчинка кілька років професійно займається моделінгом, бере участь у показах, фотосесіях і вже є обличчям понад 30 брендів. Мама з ринку дуже пишається досягненнями своєї доньки і вважає, що такий успіх допоможе їй у майбутньому. Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов зауважив, що не схвалює дитячих конкурсів краси і моделінгу. Адже подібна діяльність не розвиває дитину ні фізично, ні інтелектуально. Головним критерієм успішності в цій сфері є зовнішність, а не таланти чи здібності дітей. На думку ведучого проєкту, це неминуче призведе до появи комплексів і переконання в тому, що успіху досягають лише вродливі люди.

До того ж Дмитра Карпачова насторожив той факт, що Соня без сорому може переодягатися при сторонніх. На його думку, така поведінка неприпустима:

Проте ще більше занепокоєння в експерта проєкту викликав факт покори Соні. Дівчинка виконувала всі прохання учасниць, які її фотографували: вона приспустила бретельки комбінезона і оголила плечі. Мама з ринку Олена виправдовувалася тим, що сама попросила доньку виконувати прохання учасниць. Однак, на думку Дмитра Карпачова, дозволяти дитині робити все, що попросять дорослі, — дуже погана ідея, адже за статистикою більшість педофілів — це не сторонні, а близькі люди. Експерт із питань дитячої вікової психології наполягає на тому, що батьки обов’язково повинні пояснити дітям, які речі в жодному разі не можна робити при сторонніх — роздягатися або дозволяти торкатися до себе.

Та чи прислухалася Олена до думки Дмитра Карпачова під час особистої зустрічі? І які ще поради жінка почула від ведучого проєкту? Дивіться всі подробиці у відео.

