У якому віці потрібно проводити з дітьми бесіди про особисті кордони? Так, героїня 10 випуску 3 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама з ринку Олена — навчає свою 6-річну доньку заробляти гроші. Дівчинка з двох років професійно займається моделінгом і спокійно може роздягатися при сторонніх. Чи припустима така поведінка? У цьому вирішив розібратися експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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Олена всі свої сили вкладає у всебічний розвиток єдиної дочки. Дівчинка кілька років професійно займається моделінгом, бере участь у показах, фотосесіях і вже є обличчям понад 30 брендів. Мама з ринку дуже пишається досягненнями своєї доньки і вважає, що такий успіх допоможе їй у майбутньому. Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов зауважив, що не схвалює дитячих конкурсів краси і моделінгу. Адже подібна діяльність не розвиває дитину ні фізично, ні інтелектуально. Головним критерієм успішності в цій сфері є зовнішність, а не таланти чи здібності дітей. На думку ведучого проєкту, це неминуче призведе до появи комплексів і переконання в тому, що успіху досягають лише вродливі люди.

До того ж Дмитра Карпачова насторожив той факт, що Соня без сорому може переодягатися при сторонніх. На його думку, така поведінка неприпустима:

«Те, що дівчинка готова роздягатися при сторонніх людях, абсолютно неприпустимо, тим більше в такому віці. Олені варто пояснити дитині все про межі особистості і тілесні кордони. Соня повинна знати, що ті місця, які дівчатка прикривають купальниками, не можна оголювати при сторонніх людях. Тільки при мамі і за необхідності у присутності лікаря. Але тільки з мамою».

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Проте ще більше занепокоєння в експерта проєкту викликав факт покори Соні. Дівчинка виконувала всі прохання учасниць, які її фотографували: вона приспустила бретельки комбінезона і оголила плечі. Мама з ринку Олена виправдовувалася тим, що сама попросила доньку виконувати прохання учасниць. Однак, на думку Дмитра Карпачова, дозволяти дитині робити все, що попросять дорослі, — дуже погана ідея, адже за статистикою більшість педофілів — це не сторонні, а близькі люди. Експерт із питань дитячої вікової психології наполягає на тому, що батьки обов’язково повинні пояснити дітям, які речі в жодному разі не можна робити при сторонніх — роздягатися або дозволяти торкатися до себе.

Та чи прислухалася Олена до думки Дмитра Карпачова під час особистої зустрічі? І які ще поради жінка почула від ведучого проєкту? Дивіться всі подробиці у відео.

Video: Особисті кордони дитини: поради Дмитра Карпачова Ведучий шоу Супермама Дмитро Карпачов розповів про ітом, як правильно подавати інформацію про особисті кордонах дитини. Поради від шоу Супермама, що робити, як розповісти дитині про тілесні межах

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