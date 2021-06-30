В каком возрасте нужно проводить с детьми беседы о личных границах? Так, героиня 10 выпуска 3 сезона психологического реалити «Супермама» — мама с рынка Елена — учит свою 6-летнюю дочь зарабатывать деньги. Девочка с двух лет профессионально занимается моделингом и без стеснения может раздеваться при посторонних. Но допустимо ли такое поведение? В этом решил разобраться эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Елена все свои силы вкладывает во всестороннее развитие единственной дочери. Девочка на протяжении нескольких лет профессионально занимается моделингом, принимает участие в показах, фотосессиях и уже является лицом более 30 брендов. Мама с рынка очень гордится достижениями своей дочери и считает, что такой успех поможет ей в будущем. Однако эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отметил, что не одобряет детские конкурсы красоты и моделинг. Ведь подобная деятельность не развивает ребенка ни физически, ни интеллектуально. Главным критерием успешности в этой сфере является внешность, а не таланты или способности детей. По мнению ведущего проекта, это неизбежно приведет к появлению комплексов и убежденности в том, что успеха достигают только красивые люди.

К тому же Дмитрия Карпачева насторожил тот факт, что Соня без стеснения может переодеваться при посторонних. По его мнению, такое поведение является недопустимым:

«То, что девочка готова раздеваться при посторонних людях, абсолютно недопустимо, тем более в таком возрасте. Елене стоит объяснить ребенку все о границах личности и телесных границах. Соня должна знать, что те места, которые девочки прикрывают купальниками, нельзя оголять при посторонних людях. Только при маме и при необходимости в присутствии врача. Но только с мамой».

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Но еще больше беспокойства у эксперта проекта вызвал факт повиновения Сони. Девочка выполняла все просьбы участниц, которые ее фотографировали: она приспустила бретельки комбинезона и оголила плечи. Мама с рынка Елена оправдывалась тем, что сама попросила дочь выполнять просьбы участниц. Однако, по мнению Дмитрия Карпачева, позволять ребенку делать все, что попросят взрослые, — очень плохая идея, ведь по статистике большинство педофилов — это не прохожие, а близкие люди. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии настаивает на том, что родители обязательно должны объяснить детям, какие вещи ни в коем случае нельзя делать при посторонних — раздеваться или разрешать прикасаться к себе.

Но прислушалась ли Елена к мнению Дмитрия Карпачева во время личной встречи? И какие еще советы женщина услышала от ведущего проекта? Смотрите все подробности в видео.

Video: Личные границы ребенка: советы Дмитрия Карпачева Ведущий шоу Супермама Дмитрий Карпачев рассказал о итом, как правильно подавать информацию о личных границах ребенка. Советы от шоу Супермама, что делать, как рассказать ребенку о телесных границах

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