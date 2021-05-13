13 травня закінчився десятий тиждень третього сезону психологічного реаліті «Супермама». У фіналі завдяки оцінкам учасниць перемогу здобула зразково-показова мама Юля. Про те, чому вона вирішила взяти участь у проєкті та як змінилося її життя після нього, читайте в нашому матеріалі.

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Юльо, чому вирішили взяти участь у проєкті «Супермама»?

Я хотіла показати жінкам, що можна і треба розвиватися, що бізнес — не перешкода материнству, а діти — це стимул для підкорення нових вершин. Материнство — це мистецтво, якого потрібно щодня вчитися, надихатися, а не сприймати його як обов’язок, який «треба зробити». Виростити нове життя — це диво, дар і радість.

Яке враження на вас справили учасниці?

Вони всі бачили мою сім’ю реальною, саме тому їхні оцінки були високими. Хоч як вони намагалися їх знизити, не вийшло. Від побаченої ідеальної родини була різна реакція учасниць: хтось захоплювався, хтось заздрив, хтось заперечував і не приймав, відчуваючи біль.

Син згадує, як приємно розмовляв із Ланою. Олена займається самообманом: для неї освіта — не головне, але вона віддала дітей до приватної школи на цілий день.

Аліна — егоїстка. Для неї діти — спосіб досягнення її цілей. Далі вони їй не потрібні. Діти готові втекти від неї на кладовище і зачинитися в кімнаті, але їй так зручно.

Під час випуску учасниці висловили думку про те, що ваша сім’я — ніби запрограмована. Як можете прокоментувати їхню думку?

Планування — це не програмування. Якщо деякі учасниці звикли жити однією миттю і задовільняти свої примітивні бажання, то ми знаємо, якими ми хочемо стати в майбутньому, і щодня йдемо до цієї мети. Уміння висловлювати чітко свої думки і погляди — це освіченість і досвід спілкування з людьми. У нашій сім’ї в кожного ці якості розвинені дуже добре. Саме тому наші діти без підготовки розмовляли наодинці з незнайомими людьми на камеру вільно і чітко. Нашу сім’ю знімали першою, і ми не могли «підготуватися».

Якщо деякі учасниці не розуміють, що вони спілкуються з дітьми, і ставлять невідповідні вікові запитання, то й висновки в них неправильні. Здавалося, вони не матері, а хижачки, готові накинутися й розтерзати дитину, тому що вона успішніша за її власних дітей.

Також під час випуску суперниці з’ясували, що ваш син боїться зізнатися, що хоче стати хіміком, бо думає, що ви його не підтримаєте. А професію, яку вибрала ваша старша дочка, ви вважаєте дрібномасштабною. Чи не змінили ви свою думку?

Висновки учасниць помилкові. Я рада, що мої діти бачать себе в майбутньому в різних професіях. У нас у сім’ї здорове спілкування, ми щовечора вечеряємо разом і обговорюємо свої ідеї. З дорослішанням дітей і мрії їхні ростуть. Ветеринаром дочка хотіла бути в три роки, зараз її знання розширилися і цілі, відповідно, теж. Вона прекрасно ліпить фантастичних тварин, пише книгу оповідань про них, займається плаванням, вивчає англійську та французьку мови, поглиблює свої знання про види тварин і географію.

Син у вісім років пише книгу, він вигадав настільну гру, вивчає рослини, досягає успіху в плаванні та айкідо, знімається в кіно, кліпах і журналах. Він товариський і відкритий хлопчик.

Чи будете ви й далі спрямовувати дітей або все ж дозволите їм зробити самостійний вибір?

Ми несемо повну відповідальність за наших дітей. Звичайно, ми будемо їх направляти і допомагати. Я вважаю, що завдання батьків — показати всі можливості світу, навчити мислити масштабно, захопити життям реальним, а не віртуальним; прищепити звички правильного способу життя, дати освіту, а не сподіватися тільки на школу або дорогий заморський університет. З дітьми треба розмовляти, розповідати, подорожувати, водити на курси і гуртки. Щодня щось вкладати. Тільки тоді у свідомому віці вони зможуть зробити свій вибір, і ми обов’язково його підтримаємо.

Ви підтримуєте зв’язок з учасницями?

З Ланою склалися хороші взаємини, неодмінно зустрінемося ще.

Чи змінилося щось після проєкту?

Вкотре ми переконалися, що наша сім’я — згуртована команда. Ми разом вирішували взяти участь у проєкті. Ніхто не відвернувся, адже сім’я — це єдиний організм.

Після проєкту до мене почали звертатися по поради в різних сферах — спорті, красі, вихованні дітей. Мені приємно ділитися своїм досвідом з тими, кому це потрібно.

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