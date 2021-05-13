13 мая закончилась десятая неделя третьего сезона психологического реалити «Супермама». В финале благодаря оценкам участниц победу одержала образцово-показательная мама Юля. О том, почему она решила принять участие в проекте и как изменилась ее жизнь после него, читайте в нашем материале.

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Юля, почему решили поучаствовать в проекте «Супермама»?

Я хотела показать женщинам, что можно и нужно развиваться, что бизнес — не помеха материнству, а дети — это стимул для покорения новых вершин. Материнство — это искусство, которому нужно ежедневно учиться, вдохновляться, а не воспринимать его как обязанность, которую «надо сделать». Вы растите новую жизнь — это чудо, дар и радость.

Какое впечатление на вас произвели участницы?

Они все видели мою семью реальной, именно поэтому их оценки были высокими. Как ни старались они их занизить, не получилось. От увиденной своими глазами идеальной семьи была разная реакция участниц: кто-то восхищался, кто-то завидовал, кто-то отрицал и не принимал, чувствуя боль.

Сын вспоминает, как приятно беседовал с Ланой. Лена занимается самообманом: для нее образование — не главное, но она отдала детей в частную школу на целый день.

Алина — эгоистка. Для нее дети — способ достижения ее целей. Дальше они ей не нужны. Дети готовы сбежать от нее на кладбище и закрыться в комнате, но ей так удобно.

Во время выпуска участницы высказали мнение о том, что ваша семья — будто бы запрограммирована. Как можете прокомментировать их мнение?

Планирование — это не программирование. Если некоторые участницы привыкли жить сиюминутно и удовлетворять свои примитивные желания, то мы знаем, какими мы хотим стать в будущем, и ежедневно идем к этой цели. Умение высказывать четко свои мысли и мнения — это образованность и опыт общения с людьми. В нашей семье у каждого эти качества развиты очень хорошо. Именно поэтому наши дети без подготовки беседовали наедине с незнакомыми людьми на камеру свободно и четко. Нашу семью снимали первой, и мы не могли «подготовиться».

Если некоторые участницы не понимают, что они общаются с детьми, и задают вопросы не по возрасту, то и выводы у них неправильные. Казалось, они не матери, а хищницы, готовые накинуться и растерзать ребенка, потому что он успешнее ее собственных детей.

Также во время выпуска соперницы выяснили, что ваш сын боится признаться, что хочет стать химиком, потому что думает, что вы его не поддержите. А профессию, которую выбрала ваша старшая дочь, вы считаете мелкомасштабной. Не изменили ли вы свое мнение?

Выводы участниц ошибочны. Я рада, что мои дети видят себя в будущем в разных профессиях. У нас в семье здоровое общение, мы каждый вечер ужинаем вместе и говорим о своих идеях. С взрослением детей и мечты их растут. Ветеринаром дочь хотела быть в три года, сейчас ее знания расширились и цели, соответственно, тоже. Она прекрасно лепит фантастических животных, пишет книгу рассказов про них, занимается плаванием, изучает английский и французский языки, углубляет свои знания о видах животных и географии.

Сын в восемь лет пишет книгу, он придумал настольную игру, изучает растения, достигает успеха в плавании и айкидо, снимается в кино, клипах и журналах. Он общительный и открытый ребенок.

Будете ли вы и дальше направлять детей или все же позволите им сделать самостоятельный выбор?

Мы несем полную ответственность за наших детей. Естественно, мы будем их направлять и помогать. Я считаю, что задача родителей — показать все возможности мира, научить мыслить масштабно, увлечь жизнью реальной, а не виртуальной; привить привычки правильного образа жизни, дать образование, а не надеяться только на школу или дорогой заморский университет. С детьми необходимо разговаривать, рассказывать, путешествовать, водить на курсы и кружки, летние кемпы. Ежедневно что-то вкладывать. Только тогда в осознанном возрасте они смогут сделать свой выбор, и мы обязательно его поддержим.

Вы поддерживаете связь с участницами?

С Ланой сложились хорошие отношения, обязательно встретимся еще.

Изменилось ли что-то после проекта?

В который раз мы убедились, что наша семья — сплоченная команда. Мы вместе принимали решение принять участие в проекте. Никто не отстранился, ведь семья — это единый организм.

После проекта ко мне начали обращаться за советами в разных сферах — спорте, красоте, воспитании детей. Мне приятно делиться своим опытом с теми, кому это надо.

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