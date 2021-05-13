Сьогодні, 13 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 40 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання супермами: стильна фешн-мама Лана, мама в законі Аліна, зразково-показова мама Юля чи мама без диплома Олена?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон: Стильна фешн-мама, мама в законі, зразково-показова мама і мама без диплома — учасниці нового тижня

У перший день учасниці вирушили в гості до стильної фешн-мами Лани. Жінка хотіла продемонструвати їм свій вишуканий світ. Однак діалог не склався, адже господиня дому практично всі питання конкуренток вважала недоречними. Зате діти Лани дуже сподобалися матусям, адже у своєму юному віці вже вміють обстоювати власні кордони. Єдине, що збентежило суперниць, ― те, що молодший син частенько запрошує свою маму на побачення.

Другою свій ідеальний світ демонструвала зразково-показова мама Юля. Вона прагне виховати двох дітей успішними та сильними особистостями. Однак конкуренткам здалося, що Яким та Олена виглядають і думають не як діти, а як запрограмовані роботи. До того ж суперницям не сподобалося те, що Яким поводиться трохи зарозуміло щодо однолітків.

Абсолютно протилежні методи виховання пропагує мама в законі Аліна. Жінка зізналася, що зовсім не хоче напружувати себе домашніми клопотами, тому не готує дітям. Увесь свій вільний час вона присвячує участі в конкурсах краси сумнівного походження. До того ж суперниці були шоковані тим, що старші сини Аліни не прагнуть до успіху, а вважають за краще працювати охоронцем на кладовищі і вантажником матраців.

Не париться про навчання своїх дітей і мама без диплома Олена. Жінка вважає, що всього повинні навчати тільки в школі. Однак така легковажність призвела до того, що старша дочка Олени впевнена: Париж знаходиться в Лондоні! Конкурентки були шоковані такими знаннями дівчинки. Також вони здивувалися тому факту, що Олена, будучи домогосподаркою, практично не займається побутом.

Так хто ж отримав звання супермами? За результатами голосування найбільше балів набрала зразково-показова мама Юля. Усе міг змінити ведучий проєкту Дмитро Карпачов, але цього разу експерт із питань дитячої вікової психології бонусні бали залишив собі. Тож на десятому тижні реаліті «Супермама»-3 звання найкращої отримала зразково-показова мама Юля.

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