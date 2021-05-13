Сегодня, 13 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 40 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: стильная фэшн-мама Лана, мама в законе Алина, образцово-показательная мама Юля или мама без диплома Елена?

Больше по теме: «Супермама» 3 сезон: Стильная фэшн-мама, мама в законе, образцово-показательная мама и мама без диплома — участницы новой недели

В первый день участницы отправились в гости к стильной фэшн-маме Лане. Женщина хотела продемонстрировать им свой изысканный мир. Однако диалог не задался, ведь хозяйка дома практически все вопросы конкуренток сочла неуместными. Зато дети Ланы очень понравились мамочкам, ведь в своем юном возрасте уже умеют отстаивать свои границы. Единственное, что смутило соперниц, то, что младший сын частенько приглашает свою маму на свидания.

Второй свой идеальный мир демонстрировала образцово-показательная мама Юля. Она стремиться воспитать двоих детей успешными и сильными личностями. Однако конкуренткам показалось, что Аким и Алена выглядят и думают не как дети, а как запрограммированные роботы. К тому же соперницам не понравилось то, что Аким ведет себя немного высокомерно по отношению к сверстникам.

Абсолютно противоположные методы воспитания пропагандирует мама в законе Алина. Женщина призналась, что совсем не хочет напрягаться домашними хлопотами, поэтому не готовит детям. Все свое свободное время она посвящает участию в конкурсах красоты сомнительного происхождения. К тому же соперницы были шокированы тем, что старшие дети Алины не стремятся к успеху, а предпочитают работать охранником на кладбище и грузчиком матрасов.

Не парится об обучении своих детей и мама без диплома Елена. Женщина считает, что всему должны учить только в школе. Однако такая беспечность привела к тому, что старшая дочь Елены уверена: Париж находится в Лондоне! Конкурентки были шокированы такими знаниями девочки. Также они удивились тому факту, что Елена, будучи домохозяйкой, практически не занимается бытом.

Так кто же получил звание супермамы? По результатам голосования больше всего баллов набрала образцово-показательная мама Юля. Все мог изменить ведущий проекта Дмитрий Карпачев, но в этот раз эксперт по вопросам детской возрастной психологии свои бонусные баллы оставил при себе. Таким образом на десятой неделе реалити «Супермама»-3 звание лучшей получила образцово-показательная мама Юля.

Читайте нас также в Viber и Telegram.