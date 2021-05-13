«Супермама» 3 сезон 40 випуск від 13.05.2021: Чим шокує мама без диплома Олена?
13.05.2021
13 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 40 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать оцінювати останню конкурентку — маму без диплома Олену. Жінка виховує двох дочок і зовсім не напружує їх навчанням. Та до яких страхітливих наслідків може призвести таке недбале ставлення до виховання?
Останньою в гості запрошує домогосподарка Олена. Головна реалізація для героїні — її сім’я. Олена вважає, що основне завдання для жінки — бути берегинею домашнього вогнища, а для чоловіка — заробляти гроші. Разом із чоловіком вона виховує двох дочок: 8-річну Аню і 12-річну Машу. Головне правило мами — не напружувати дітей, а давати їм свободу. Чи не шкодять такі методи виховання дисципліні в сім’ї?