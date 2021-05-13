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«Супермама» 3 сезон 40 випуск від 13.05.2021: Чим шокує мама без диплома Олена?

13.05.2021

13 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 40 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать оцінювати останню конкурентку — маму без диплома Олену. Жінка виховує двох дочок і зовсім не напружує їх навчанням. Та до яких страхітливих наслідків може призвести таке недбале ставлення до виховання?

супермама

Останньою в гості запрошує домогосподарка Олена. Головна реалізація для героїні — її сім’я. Олена вважає, що основне завдання для жінки — бути берегинею домашнього  вогнища, а для чоловіка — заробляти гроші. Разом із чоловіком вона виховує двох дочок: 8-річну Аню і 12-річну Машу. Головне правило мами — не напружувати дітей, а давати їм свободу. Чи не шкодять такі методи виховання дисципліні в сім’ї?

Більше на тему: «Супермама» 3 сезон 39 випуск: Охоронець на кладовищі і вантажник матраців — до яких висот прагнуть діти мами в законі Аліни?

У 40 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

  • Як насправді Олена займається побутом?
  • Невже вона тринькає гроші чоловіка?
  • Як мама в законі Аліна відіграється на Олені за критику її холодильника?
  • Невже старша дочка Олени думає, що Париж ― у Лондоні?
  • І хто здобуде звання супермами цього тижня?

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