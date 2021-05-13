«Супермама» 3 сезон 40 выпуск от 13.05.2021: Чем шокирует мама без диплома Елена?
13.05.2021
13 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 40 выпуск 3 сезона психологического реалити«Супермама». Сегодня участницы отправятся оценивать последнюю конкурентку — маму без диплома Елену. Женщина воспитывает двоих дочерей и совсем не напрягает их учебой. Но к каким ужасающим последствиям может привести такое халатное отношение к воспитанию?
Последней в гости приглашает домохозяйка Елена. Главная реализация для героини — ее семья. Елена считает, что основная задача для женщины — быть хранительницей очага, а для мужчины — зарабатывать деньги. Вместе с супругом она воспитывает двоих дочерей: 8-летнюю Аню и 12-летнюю Машу. Главное правило мамы — не напрягать детей, а давать им свободу. Не мешают ли такие методы воспитания дисциплине в семье?