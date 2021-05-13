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«Супермама» 3 сезон 40 выпуск от 13.05.2021: Чем шокирует мама без диплома Елена?

13.05.2021

13 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 40 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся оценивать последнюю конкурентку — маму без диплома Елену. Женщина воспитывает двоих дочерей и совсем не напрягает их учебой. Но к каким ужасающим последствиям может привести такое халатное отношение к воспитанию?

супермама

Последней в гости приглашает домохозяйка Елена. Главная реализация для героини — ее семья. Елена считает, что основная задача для женщины — быть хранительницей очага, а для мужчины — зарабатывать деньги. Вместе с супругом она воспитывает двоих дочерей: 8-летнюю Аню и 12-летнюю Машу. Главное правило мамы — не напрягать детей, а давать им свободу. Не мешают ли такие методы воспитания дисциплине в семье? 

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В 40 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

  • Как на самом деле Елена занимается бытом?
  • Неужели она транжирит деньги мужа?
  • Как мама в законе Алина отыграется на Елене за критику ее холодильника?
  • Неужели старшая дочь Елены думает, что Париж находится в Лондоне?
  • И кто получит звание супермамы на этой неделе?

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