13 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 40 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся оценивать последнюю конкурентку — маму без диплома Елену. Женщина воспитывает двоих дочерей и совсем не напрягает их учебой. Но к каким ужасающим последствиям может привести такое халатное отношение к воспитанию?

Последней в гости приглашает домохозяйка Елена. Главная реализация для героини — ее семья. Елена считает, что основная задача для женщины — быть хранительницей очага, а для мужчины — зарабатывать деньги. Вместе с супругом она воспитывает двоих дочерей: 8-летнюю Аню и 12-летнюю Машу. Главное правило мамы — не напрягать детей, а давать им свободу. Не мешают ли такие методы воспитания дисциплине в семье?

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В 40 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Как на самом деле Елена занимается бытом?

Неужели она транжирит деньги мужа?

Как мама в законе Алина отыграется на Елене за критику ее холодильника?

Неужели старшая дочь Елены думает, что Париж находится в Лондоне?

И кто получит звание супермамы на этой неделе?

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