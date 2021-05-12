12 травня о 18:00 в ефір телеканалу СТБ вийде 39 випуск 3 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать оцінювати маму в законі Аліну. Жінка називає себе успішною адвокатесою. Та чи вистачає їй часу на сім’ю? І чому суперниці будуть шоковані, коли дізнаються, як живуть Аліна з дітьми?

Сьогодні учасниці вирушають у гості до мами в законі Аліни. Успішна адвокатеса виховує трьох синів і донечку. Її старшому синові 23 роки, середньому — 19, молодшому — 8 і донечці — три з половиною. Аліна зазначає, що їхня сім’я коронована, адже в них більше 60 корон з конкурсів краси. Сім’я бере участь у показах мод і знімається для журналів. Для героїні важливо бути на одній хвилі зі своїми дітьми. Чи вдасться учасниці здобути перемогу цього разу — глядачі побачать в ефірі.

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У 39 випуску проєкту «Супермама»-3 ви дізнаєтеся:

Як учасниці відреагують на корони з конкурсів краси, у яких беруть участь діти мами в законі?

Невже старший син Аліни — соціопат?

Чому конкурентки звинуватять Аліну в тому, що вона — погана господиня?

Скільки чоловіків було в Аліни, і чому її особисте життя поки не склалося?

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