12 мая в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдет 39 выпуск 3 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся оценивать маму в законе Алину. Женщина называет себя успешным адвокатом. Но хватает ли ей времени на семью? И почему соперницы будут шокированы, когда узнают, как живет Алина с детьми?

Сегодня участницы отправляются в гости к маме в законе Алине. Успешный адвокат воспитывает троих сыновей и доченьку. Ее старшему сыну 23 года, среднему — 19, младшему — 8 и доченьке — три с половиной года. Алина отмечает, что их семья коронованная, ведь у них более 60 корон на конкурсах красоты. Семья участвует в показах мод и снимается для журналов. Для героини важно быть на одной волне со своими детьми. Удастся ли участнице обрести победу в этот раз — зрители увидят в эфире.

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В 39 выпуске проекта «Супермама»-3 вы узнаете:

Как участницы отреагируют на короны с конкурсов красоты, в которых принимают участие дети мамы в законе?

Неужели старший сын Алины — социопат?

Почему конкурентки обвинят Алину в том, что она — плохая хозяйка?

Сколько мужчин было у Алины, и почему ее личная жизнь пока не сложилась?

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