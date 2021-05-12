Із якого віку діти можуть самостійно користуватися громадським транспортом? І чи не небезпечно це, особливо, у великому місті? Так, героїня 33 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-богиня Таня — виховує двох дітей самостійними особистостями. Хлопчики з 6-ти років самі пересуваються містом на громадському транспорті. Та чи не зарано це? Як подібну ситуацію прокоментує ведучий проєкту і експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Таня сама виховує двох синів — 7 і 10 років. Її хлопчики — дуже самостійні. Вони можуть прибрати в квартирі, приготувати вечерю і завантажити прання. А ще з 6-ти років діти самостійно користуються громадським транспортом. Однак експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов вважає, що оптимальний вік, коли дитина може сама користуватися автобусом або трамваєм, — 9―10 років. До того ж батьки повинні підготувати своїх дітей до таких змін у житті. Адже у великому місті це небезпечно, і дітей потрібно навчити правильної поведінки в непередбачених ситуаціях.

«Важливо, щоб перші кілька разів потрібний маршрут дитина проїхала з батьками, досконально його вивчивши. Крім цього дитина повинна знати свою домашню адресу і телефон мами напам’ять, а також уміти поводитися з незнайомцями і мати при собі заряджений телефон або годинник з GPS-трекером», — резюмував Дмитро Карпачов.

Більше на тему: Домашні обов’язки дитини за віком: поради Дмитра Карпачова

Читайте нас також у Viber і Telegram.