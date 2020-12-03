Чи повинні діти допомагати мамі виховувати молодших братів і сестричок? Чи це тільки обов’язок батьків? Так, героїня 32 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — лакшері-мама Катя — виховує двох дітей самостійними особистостями. Її старший син часто глядить 2-річну сестричку, а також може сам розігріти собі їжу. Та чи правильно це? Як цю ситуацію прокоментує ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

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Лакшері-мама Катя вважає, що материнство — не тягар. Вона легко може дозволити собі поспати, у той час як її 4-річний син розігріє сніданок собі та своїй 2-річній сестричці, а також нагляне за нею. До того ж Платон спокійно може прибрати зі столу і випрати свої шкарпетки.

Експерт із питань дитячої вікової психології вважає, що привчати дитину до домашньої роботи з малих років — прекрасна ідея. Але в цьому питанні головне — не переборщити.

«Дітям корисно рости самостійними. Але неприпустимо, щоб 4-річна дитина доглядала за 2-річною і готувала їжу. Хлопчик повинен прибирати за собою або у своїй кімнаті. Та нерозумно привчати дитину прибирати за іншими. Хлопчик ще дуже маленький і йому самому потрібно багато уваги і турботи», — резюмував Дмитро Карпачов.

Ведучий проєкту також упевнений, що діти повинні починати ранок не з самостійного пошуку їжі, а з маминої турботи. Адже для них сніданок — не тільки час прийому їжі. Це певний ритуал, коли вся родина збирається разом і просто спілкується перед початком дня. Такі ритуали, на думку експерта, дають дітям відчуття родини і захищеності.

Під час особистої зустрічі Дмитро Карпачов був дещо обурений укладом сім’ї лакшері-мами Каті. Ведучий проєкту вважає, що Платон робить за жінку ту роботу, яку повинна виконувати вона сама.

«Якщо доросла жінка потребує допомоги 4-річної дитини, то вона не має права називатися дорослою людиною», — підсумував ведучий.

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