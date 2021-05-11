Должны ли дети помогать маме воспитывать младших братьев и сестричек? Или это только обязанность родителей? Так, героиня 32 выпуска 2 сезона психологического реалити «Супермама» — лакшери-мама Катя — воспитывает двоих детей самостоятельными личностями. Ее старший сын часто присматривает за 2-летней сестренкой, а также может сам разогреть себе еду. Но правильно ли это? Как подобную ситуацию прокомментирует ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

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Лакшери-мама Катя считает, что материнство — не обуза. Она легко может позволить себе поспать, в то время как ее 4-летний сын разогреет завтрак себе и своей 2-летней сестричке, а также присмотрит за ней. К тому же Платон спокойно может убрать со стола и постирать свои носки.

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии считает, что приучать ребенка к домашней работе с малых лет — прекрасная идея. Но в этом вопросе главное — не переборщить.

«Детям полезно расти самостоятельными. Но недопустимо, чтобы 4-летний ребенок смотрел за 2-летним и готовил еду. Мальчик должен убирать за собой или в своей комнате. Но глупо приучать ребенка убирать за другими. Мальчик еще очень маленький и ему самому нужно много внимания и заботы», — резюмировал Дмитрий Карпачев.

Ведущий проекта также уверен, что дети должны начинать утро не с самостоятельного поиска еды, а с маминой заботы. Ведь для них завтрак — не только время приема пищи. Это некий ритуал, когда вся семья собирается вместе и просто общается перед началом дня. Такие ритуалы, по мнению эксперта, дают детям ощущение семьи и защищенности.

Во время личной встречи Дмитрий Карпачев был несколько возмущен уставом семьи лакшери-мамы Кати. Ведущий проекта считает, что Платон делает за женщину ту работу, которую должна выполнять она сама.

«Если взрослая женщина нуждается в помощи 4-летнего ребенка, то она не имеет права называться взрослым человеком», — подытожил ведущий.

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