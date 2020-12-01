Чи повинна жінка повністю присвячувати себе материнству? Чи все ж треба трохи часу витрачати на себе? Так, героїня 30 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супермама» — мама-кондитер у декреті Віталіна — виховує двох дітей і весь свій час присвячує їхньому розвитку. Та чи правильний це підхід? Як подібну ситуацію прокоментує ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

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Віталіна всю себе присвятила материнству. Вона щодня стежить за чистотою в оселі, пере, прибирає і виховує дітей. У той час, як її чоловік заробляє гроші. Однак учасниці проєкту дорікнули Віталіні тим, що вона зовсім забула про себе.

Проте Дмитро Карпачов зазначив, що якщо Віталіні комфортно, вона щаслива і відчуває себе реалізованою в побуті, нічого поганого в цьому немає. Головне, щоб це був її свідомий вибір, а не жертовність і страх у пошуку себе в професійному плані. Також експерт із питань дитячої вікової психології зауважив, що домашню роботу треба гідно оцінювати:

«Виховання дітей і домашня робота — це щоденна праця, яку, на жаль, у нашому суспільстві не прийнято помічати і цінувати. Думаю, Віталіна чекає визнання. Видно, що вона багато працює і досягла великих результатів».

Під час особистої бесіди Дмитро Карпачов зазначив, що Віталіні варто задуматися і про професійну реалізацію. Наприклад, відкрити невелику пекарню, адже їй дуже подобається пекти десерти.

«Кожна жінка стикається з труднощами виходу з декрету. Здається, що після кількох років роботи вдома вибрати професію і реалізуватися в ній практично неможливо. Якщо страшно починати, то потрібно розробити план і рухатися невеликими, але регулярними кроками до мрії. Вчитися, тренуватися і потроху виходити на роботу», — зазначив Дмитро Карпачов.

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